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Главная страница / Рязанские новости / 13 октября 2017 года
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После выставки – презентация

00:01 / Культура
На творческом вечере памяти Оксаны Гоенко будет представлена ее книга «Журавлиная песня»

В рамках межрегионального фестиваля национальной книги «Читающий мир», который недавно прошел в Рязани под эгидой правительства области, регионального министерства культуры и туризма, Рязанской областной универсальной научной библиотеки имени Горького совместно с Ассоциацией книгоиздателей России, книга известной рязанской журналистки Оксаны Гоенко «Журавлиная песня», представленная на конкурс Рязанской областной типографией, вошла в число лауреатов среди изданий, заявленных 60 книжными издательствами из 20 регионов России в номинации «Лучшая книга года».

Основа книги «Журавлиная песня», приуроченной к 80-летию образования Рязанской области, – это изыскания литературоведческой, краеведческой ценности, искренние беседы с соотечественниками и живые отклики на все, что «здесь и сейчас», вписывающие наш регион в событийную карту России и зарубежья.

Книгу дополняют воспоминания об Оксане ее родных, друзей, коллег. Написаны они по горячим следам, едва лишь схлынула первая боль потери. Пока их всего шестнадцать – тех, кто смог преодолеть сопротивление невозможной мысли, что Оксаны больше нет, и отозвался на просьбу составителей книги. Но придет время, и появятся воспоминания людей, которые считают встречи с ней незабываемыми, а публикацию их – своим неотъемлемым правом по велению души и сердца, тем более что готовится к печати следующий том, который включит в себя многие неизвестные творческие работы Оксаны: статьи, заметки, публицистические материалы, редакционные и домашние фотоархивы, дневниковые записи, письма, уникальные служебные и личные документы, в которых отразилась вся самобытная история рязанской журналистики.

Презентация книги в формате творческого вечера, посвященного памяти Оксаны Гоенко, с участием российских журналистов, известных деятелей культуры, литературы и искусства, состоится 18 октября в 16 часов в большом зале областной библиотеки им. Горького (ул. Ленина, 52).

Леонид Вяткин,
редактор книги «Журавлиная песня»

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 180 (5467) от 13 октября 2017 года
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