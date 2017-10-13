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Главная страница / Рязанские новости / 13 октября 2017 года
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Самые культурные яблоки

00:01 / Люди дела
Автор фото: Михаил Скрипников | Самые культурные яблоки
Фото автора.

Больше четверти века границы страны открыты для новых культурных веяний. Ушли в прошлое голые буханки хлеба на грязных поддонах в булочных, продукция фабрик «Скороход» и «Большевичка». Сапоги «прощай молодость» наконец выходят из моды. Но есть еще непочатый край работы по окультуриванию общественного пространства. И это ключ к успеху многих малых бизнесов, кормящих конкретные семьи работящих людей, которые не хотят висеть на шее у государства, а предпочитают на свой страх и риск с нуля создавать реальный сектор экономики. В этом и заключается сила малого бизнеса, о необходимости развития которого так много говорится в последнее время.

Галина Красильникова – одна из тех предпринимателей, которая не побоялась выйти на рынок со своим оригинальным проектом, успех которого зависит исключительно от того, понравится он людям или нет. Ведь монопольных привилегий в малом бизнесе нет, он целиком зависит от востребованности в обществе. Галина предлагает детям и взрослым свежие яблоки в только что застывшей карамели и на палочке. Приготовление лакомства происходит моментально у всех на глазах. Конкретного киоска или магазинчика у нее пока нет. Специальная карамелеварка кочует по детским праздникам, фестивалям, ярмаркам и торговым центрам. И хоть бизнесу нет и года, он уже позволил Галине не только спасти сложное финансовое положение молодой семьи, но и показать рязанской публике, что такое культура обслуживания, так не похожая на советское отношение к этому предмету. Главный вопрос, который хочется задать сразу: как же люди находят в себе силы идти на риск открытия собственного дела?

 – Расскажите, Галина, как у вас все начиналось?

Г.К. – Почти два года назад я ушла в декретный отпуск, и материальное благополучие семьи пошатнулось. Муж работает, делает все, что можно, но кризис дает о себе знать. За ростом цен на все угнаться сложно. Я для себя никак не могла найти никакой подходящей работы. И тогда возникла идея открыть свое дело. Однажды в Санкт-Петербурге мы видели карамельные яблоки, и сразу же стало ясно, что в Рязани ничего подобного пока нет. Я все просчитала и решила рискнуть, хотя супруг поначалу был против. Однако идею удалось реализовать. Пришлось занимать стартовый капитал у друзей, приобретать оборудование и оформлять индивидуальное предпринимательство. Первое время было очень трудно, но потом все наладилось. В нашем городе карамельные яблоки присутствуют уже 8 месяцев, и со всеми долгами удалось рассчитаться, выйдя в уверенный плюс.

 – Вам приходится искать особый подход к публике, ведь конкуренция достаточно сильна, а вы одна?

Г.К. – Все достаточно просто. Очень часто не только мне, но и многим жителям города приходится сталкиваться не только с некрасивым, но даже с отвратительным поведением продавцов. И это при том, что все торговые точки сейчас коммерческие. А ведь они должны быть ориентированы на клиента. Но нет. Получается обратное. До сих пор в торговых точках можно встретить все – от безразличия до откровенного хамства. Такое просто недопустимо. А я стараюсь видеть в каждом покупателе личность. У любого человека, который подходит к прилавку, есть своя история, настроение, желание пообщаться. А карамельное яблоко – это же не буханка хлеба, его берут для того, чтобы устроить себе небольшой праздник. И для этого надо создавать антураж, пусть даже из беседы. Мы с покупателями говорим обо всем, хоть о погоде. Люди, иногда вместе с детьми, подходят бывает как настороженные ежики, но потом расслабляются, даже как-то расцветают. У нас на лотке всегда есть пачка влажных салфеток, потому что так положено. Как-то на большой ярмарке мы давали яблоки и сладкую вату детям, у родителей которых средств на жизнь негусто. И многие удивлялись: как это им бесплатно что-то дали.

 – Каковы секреты ваших яблок, ведь они наверняка есть?

Г.К. – Всех тонкостей раскрывать не буду, но главное – это полностью натуральное лакомство. Саму основу, то есть яблоки, я выбираю очень тщательно на больших базах, где есть богатый выбор и возможность закупить только самое лучшее. Карамель я варю на месте, рецептуру следует соблюдать досконально. Она не предполагает никакой современной химии, только простые натуральные компоненты, которые были в ходу на ярмарках и сто лет назад. И здесь же, за прилавком рождается карамельное яблоко на палочке. Казалось бы, очень просто. Но пришлось долго учиться этим манипуляциям, ведь создание сластей – это настоящее шоу. В этом году мы отработали на всех праздниках, на фестивалях улицы Почтовой, в Центральном парке культуры и отдыха, на детских праздниках. Везде был успех. Оно и понятно, ведь одно дело, когда ребенок хочет сладенького, купить ему шоколадный батончик или мороженое сомнительного происхождения, а другое – вот такое полезное угощение с витаминами, без консервантов и абсолютно свежее, только что созданное. Сейчас теплый сезон закончился и уличная торговля тоже. Надо перебираться в помещение, но аренда нынче очень дорогая.

– Есть ли помощь от государства вам как малому бизнесу?

Г.К. – Кроме упрощенной, патентной системы налогообложения пока нет. Я слышала о программах компенсации на начальные капитальные затраты, например, на покупку оборудования, но сейчас вроде эти субсидии свернули, а о других ничего не известно. Пока удается работать самостоятельно. С учетом налогов, ситуация на плаву, пока есть продажи, если они сокращаются, это ощущается сразу. Но я планирую развивать бизнес дальше, ведь такие возможности есть. Хочется работать не только с яблоками, но и глазировать дольки цитрусовых. Вообще, такие экспресс-кондитерские могут быть очень разнообразны, но в основе главный принцип – это экологическая чистота, честность и эмоциональный контакт с каждым покупателем, который приходит за маленьким кусочком счастья на палочке.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 180 (5467) от 13 октября 2017 года
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