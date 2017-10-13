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Главная страница / Рязанские новости / 13 октября 2017 года
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Стандарты для «умного города»

00:01 / Тема
Они обеспечивают внедрение наукоемких технологий в нашу жизнь
Стандарты для «умного города»

14 октября отмечается Всемирный день стандартов. В этот день в 1946 году в Лондоне открылась конференция национальных организаций по стандартизации. 25 стран, включая СССР, были представлены на ней 65 делегатами. Результатом их работы стало учреждение новой международной организации по стандартизации – ИСО (ISO).

Ежегодно для Всемирного дня стандартов выбирается определенный девиз. В этом году он звучит так: «Стандарты способствуют созданию «умных городов». Выбранный девиз отражает наиболее актуальный на данный момент аспект стандартизации. Руководители трех международных организаций: ИСО, МЭК (Международная электротехническая комиссия) и МСЭ (Международный союз электросвязи), являющихся главными в создании и продвижении системы международных стандартов, в своем послании отметили: «Достаток свежей воды, доступность экологически чистой энергии, возможность эффективно перемещаться из одного пункта в другой, ощущение безопасности и защищенности – обязательные составляющие современных конкурентоспособных городов с высоким качеством жизни. Международные стандарты способствуют разработке индивидуальных решений, которые могут быть адаптированы к определенным условиям конкретного города. Они содержат знания экспертов и практический опыт и являются важными помощниками в обеспечении качества и высоких характеристик продукции и услуг».

Эффективные стандарты

По статистике, три четверти россиян проживает в городах. Современные международные и российские стандарты устанавливают требования к ресурсо­сберегающим и интеллектуальным технологиям, обеспечивают энергетическую и экологическую эффективность. Они дают возможность дистанционного управления освещением, отоплением, бытовыми приборами с помощью устройств и сетей с цифровой информацией.

В России активно внедряются стандарты «зеленого строительства». Благодаря их применению снижается уровень потребления энергетических и материальных ресурсов, формируются оригинальные архитектурные ансамбли, создаются условия для быстрого и безопасного передвижения жителей по территории, комфортного проживания, в том числе и людям с ограниченными возможностями.

Проект разработанной программы «Цифровой экономики» предполагает создание в России к 2025 г. 50 «умных городов». Такие города будут застроены технопарками, в них повсеместно будет доступен Wi-Fi, жители с помощью электронных сервисов будут участвовать в принятии решений городскими властями, дома будут строиться с помощью цифровых технологий, а по улицам начнут ездить беспилотники.

Лучшие практики

Построить «умный город» – задача не из легких. Перспективы развития таких городов в Рязанской области обсуждались за «круглым столом» в августе этого года представителями региональных органов государственной власти, органов местного самоуправления, региональных бизнес-сообществ, общественности, высших учебных заведений. В Рязани есть опыт разработки и внедрения высоких технологий, современных материалов и оборудования на таких предприятиях, как «Гардиан Стекло Рязань», Рязанский приборный завод, Рязанский завод битумных материалов, завод «Красное знамя», научно-исследовательский институт газоразрядный приборов «Плазма», завод «Технофлекс» и многих других.

Роль стандартов в разработках для «умных городов» значительна: ведь объектом стандартизации всегда является лучшая практика. В разработке стандартов для «умного города» принимают участие российские специалисты более чем из 20 технических комитетов по стандартизации в области строительства, энергоэффективности, устойчивого развития. Планируется разработка и принятие ряда национальных стандартов «умного города».

Возрастает роль стандартизации и на предприятиях: она обеспечивает эффективное внедрение наукоемких технологий, помогает осуществить успешный переход от идеи к ее воплощению и внедрению нового продукта. Производители, которые используют международные и национальные стандарты, получают значительное преимущество перед конкурентами, так как их продукция благодаря применению новых технологий и методов контроля имеет более высокое качество и соответствует современным требованиям рынка.

Компетентным и надежным партнером предприятий, организаций, индивидуальных предпринимателей в реализации проектов и программ, связанных с инновационной деятельностью, внедрением национальных и международных стандартов, является ФБУ «Рязанский ЦСМ».

Взаимодействие в области стандартизации касается обеспечения официальными копиями нормативных документов, имеющих идентификационный знак официального издания Росстандарта, оказания услуг по разработке и согласованию стандартов предприятий и технических условий.

ФБУ «Рязанский ЦСМ» поздравляет всех с Всемирным днем стандартов, желает крепкого здоровья, интересных и удачных проектов, профессиональных достижений в работе, стабильности, процветания, новых свершений.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 180 (5467) от 13 октября 2017 года
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