Из рода титанов

В этом году первому генеральному директору концерна ПВО «Алмаз-Антей», нашему земляку Юрию Свирину исполнилось бы 80 лет

Если сейчас представить некую оружейную визитную карточку России, то в нее, помимо всемирно известного автомата Калашникова, наверняка вошел бы и всемирно известный зенитно-ракетный комплекс С-300, детище нашего земляка Ю.М. Свирина.

Юрий Миронович родился в селе Кипчакове Кораблинского района. Примечательно оно тем, что первая школа здесь (со своей метеорологической станцией и опытным полем) была построена в 1901 году на средства внука Российского императора Николая I, генерал-лейтенанта запаса великого князя Петра Николаевича Романова (1864 – 1931), создавшего вблизи села, в своем имении «Благодатное», образцовое хозяйство как прообраз будущих хозяйств процветающей России.

Война превратила в пепел все то, что создавалось десятилетиями... Поэтому еще в школьные годы Юрий Свирин уяснил себе, что нужно не только уметь что-то строить на благо Родины, на и защищать то, что уже построено.

В круге первом

В 1959 году произошла реформа высшего образования. В вузы на конкурсной основе стали зачислять только 20 процентов выпускников средних школ. Остальные 80 поступали по льготной схеме – набирались из тех, кто уже отслужил в армии или проработал после школы на производстве не менее двух лет. Эта реформа во многом упростила Юрию, прошедшему срочную службу, поступление на учебу в РРТИ.

Преддипломную практику он проходил в г. Йошкар-Ола на Марийском машиностроительном заводе (ММЗ).

В то время ММЗ как раз начал осваивать серийный выпуск первой модели зенитно-ракетного комплекса «Круг». Юрий начинал свой трудовой путь на заводе регулировщиком блоков систем дальности в сборочном цехе, а дорос до генерального директора ПО «Марийский машиностроитель». Постоянно шлифуя свое первое детище – ЗРК «Круг», переходя от одной ее модели к другой, Свирин добился очень высоких технических характеристик у этого оборонного комплекса.

В настоящее время в Российской армии ЗРК «Круг» уже снят с вооружения, но в ряде армий стран ближнего зарубежья до сих пор охраняет воздушные рубежи от крылатого врага.

Герой Социалистического Труда Юрий Миронович Свирин не только управлял, но и был главным конструктором ряда разработок, соавтором научных и опытно-конструкторских работ, автором публикаций в ряде военных изданий.

У Свирина был талант от Бога – умение во всем видеть главное.

Стрессовых обстоятельств на огромном предприятии всегда хватало с избытком, но никогда он не унижал, не обижал никого, не проявлял злобы вообще. Это была какая-то врожденная интеллигентность. Такая манера поведения необычайно поднимала его авторитет среди сотрудников всех уровней, от рабочих до начальников цехов и отделов, до его заместителей. Особый рабочий настрой коллектива помог предприятию в кратчайшие сроки выпустить в середине восьмидесятых уникальную систему противоракетной обороны С-300. Ее батареи тогда разместили на Украине и в Белоруссии, создав надежный щит против натовских «Першингов».

Ракетный щит

Зенитно-ракетный комплекс С-300 задумывался как средство эффективной борьбы с низколетящими скоростными целями. В конце 1970-х в США прошли успешные испытания крылатых ракет, способных преодолевать рубежи существовавших на тот момент советских систем ПВО и ПРО. «Томагавки» летели слишком низко для того, чтобы их могли засечь обычные радары. Эти средства доставки тактических ядерных боеприпасов могли использовать рельеф местности (например, овраги, балки, русла рек), и задача их уничтожения представлялась проблематичной. Дальнейшее совершенствование автоматизированных средств управления летательными аппаратами настильной траектории, построенных на основе новейших достижений вычислительной техники, позволило вероятному противнику СССР надеяться на возможность победы в возможном вооруженном конфликте уже с использованием не только крылатых ракет, но и самолетов, способных на предельно низких высотах преодолевать нашу защиту. Требовались новые системы. В конечном счете ими и стали зенитно-ракетные комплексы С-300.

Впервые была создана система с полной автоматизацией боевой работы. Все задачи – обнаружения, сопровождения, целераспределения, целеуказания, отработки целеуказания, захвата цели, ее сопровождения, захвата, сопровождения и наведения ракет, оценки результатов стрельбы – система способна решать автоматически с помощью цифровых вычислительных средств. Современные модификации одним комплектом могут поражать до 36 аэродинамических или баллистических целей, наводя на них до 72 ракет.

Юрия Мироновича всегда отличал особый стиль, особый дар управления. Он мог заинтересовать каждого в выполнении того или иного задания, решении любой проблемы. Свирин был не просто руководителем. Он ценил человеческое доверие, честность и прямоту, уважал серьезное отношение к делу и, как человек большого сердца, прекрасно понимал, что не допускает ошибок лишь тот, кто ничего не делает. И всегда считал главной ценностью коллектив, людей, каждого человека.

И поэтому он долго и упорно добивался, чтобы сохранить кадры, хотя ему неоднократно говорили: сокращай, куда тебе столько народу. Каждый человек в технологической цепочке очень дорог, и он с каждым расставался очень сложно и трудно, тысячу раз подумав.

Слово и дело

Сохранение коллектива ПО «Марийский машиностроитель» стало одной из главных задач Свирина в девяностые годы.

Он знал и верил, что время потерь, отсутствия заказов непременно закончится и завод возьмет новый курс на развитие. Он не снимал с себя личной ответственности за родной коллектив, ценой своего здоровья делал порой невозможное. Такие колоссальные нагрузки не могли пройти бесследно. Но даже больничная палата всякий раз превращалась в рабочий кабинет.

Что касается трудностей, то их действительно было немало. Помните ельцинский призыв к регионам брать суверенитета столько, сколько те смогут «съесть»? Местные руководители живо на него откликнулись, плодя разного рода указы и постановления, – столь велико было желание прибрать к своим рукам предприятия... Но один, даже самый прекрасный, завод в современных условиях не может работать без кооперации, он зачахнет и в итоге погибнет. Это аксиома.

Была и другая опасность, когда на волне рыночной эйфории долю собственности государства в концерне предлагалось сократить до 10 (!) процентов. Это означало бы полную потерю госконтроля за ведущим концерном оборонного комплекса страны.

Вся инфраструктура кооперации, все заводы, все производственные мощности и все наши секреты были сохранены. Свершилось то, о чем Свирин постоянно говорил своим сотрудникам: страна непременно воспрянет! И то будущее, про которое он постоянно говорил, стало действительностью.

Он выстоял тогда, когда другие ломались и сходили со сцены. Он не просто сохранил завод. Он передал единомышленникам, товарищам, друзьям свои принципы управления, понимание значимости предприятия в оборонном комплексе России.

В марте 2000 года указом Президента РФ создается ОАО «Промышленная компания «Концерн «Антей» – крупнейшее объединение, собравшее воедино разработчиков и производителей систем ПВО, генеральным директором которого назначается кандидат экономических наук, профессор Ю.М. Свирин.

На базе концерна «Антей» в 2002 году был создан Концерн ПВО «Алмаз-Антей». Концерн ПВО «Алмаз-Антей» – крупнейшее объединение разработчиков и производителей систем противовоздушной, противоракетной обороны. В состав концерна входят 14 предприятий (3 НИИ и 11 заводов), на которых работают около 40 тысяч человек.

24 апреля 2004 года Юрий Миронович, бодрый, в хорошем настроении, уезжал в Москву. А через несколько дней во время совещания на заводе раздался телефонный звонок из Москвы: «Юрия Мироновича не стало...».

Похоронен Ю.М. Свирин в г. Озеры Московской области.

В 2007 г. в нашей стране принят на вооружение новейший зенитно-ракетный комплекс С-400, являющийся модернизированным вариантом комплекса С-300. Аналогов ему на Западе нет. Так что мы можем спать спокойно, и в этом немалая заслуга Ю.М. Свирина Его мы запомнили бодрым, неунывающим, уверенным, полным надежд.

Владимир Кузнецов,

доцент Рязанского института развития образования