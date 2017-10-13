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Главная страница / Рязанские новости / 13 октября 2017 года
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Минсельхоз намерен вывести новые сорта картофеля

00:01 / Актуально
Ведомство подготовило подпрограмму для снижения зависимости от иностранных селекционеров
Минсельхоз намерен вывести новые сорта картофеля

Минсельхоз считает необходимым вывести в России новые сорта картофеля и уже подготовил подпрограмму по развитию его селекции. Сейчас в России выращивают в основном сорта иностранных селекционеров. Переход на отечественные клубни обойдется в 12,2 млрд рублей, но позволит побороть импортозависимость.

Проект постановления правительства об утверждении подпрограммы «Развитие селекции и семеноводства картофеля в Российской Федерации» подразумевает выведение «перспективных отечественных сортов картофеля» и обеспечение овощеводческих предприятий новым оборудованием для этих целей. Документ, с которым ознакомились «Известия», подготовил Минсельхоз. Новая подпрограмма станет частью Федеральной научно-технической программы развития сельского хозяйства на 2017–2025 годы.

Согласно проекту, предполагается, что ученые проведут не менее 150 испытаний новых видов и гибридов картофеля в пяти различных природно-климатических зонах России. Цель – «выявление перспективных отечественных сортов, наиболее востребованных для последующего внедрения в производство». Среди ожидаемых результатов подпрограммы – снижение уровня импортозависимости отрасли, выведение новых технологий селекции и производства семян картофеля, создание не менее 17 новых научных подразделений в этой сфере. На все эти цели Минсельхозу нужно свыше 12 млрд. рублей. Из них в 2017 году – 588,9 млн. рублей, в 2018-м – 1,4 млрд.

В пресс-службе Минсельхоза «Известиям» рассказали, что «успешная реализация подпрограммы позволит к 2025 году не только создать новые сорта картофеля современными методами селекции, но и увеличит годовой объем производства посадочного материала отечественных сортов категории «элита».

По данным ведомства, картофелеводство в России ориентировано на внутренний рынок. Ежегодно в нашей стране производится около 4–5 млн. т столового картофеля, до 1 млн. т семенного, столько же идет на переработку. Импорт этого продукта составляет около 500 тыс. т в год. Экспорт не превышает 100 тыс. т.

Эксперты отмечают, что большая часть засеваемого в России картофеля – продукт иностранной селекции.

– С семенным картофелем у нас проблемы. Больше половины его мы закупаем за рубежом. В основном в Германии, Нидерландах, Финляндии, Польше. У нас нет серьезной научно-технической базы, современной инфраструктуры для семеноводства. Поэтому постановление, подготовленное Минсельхозом, очень своевременно, – рассказал «Известиям» президент Национального союза производителей овощей Сергей Королев.

Он также сообщил, что без помощи государства именно в семеноводстве не обойтись, поскольку производители не готовы сами вкладывать деньги в это направление.

Федеральная научно-техническая программа развития сельского хозяйства на 2017–2025 годы была утверждена постановлением Правительства от 25 августа 2017 года. Документом предусмотрено создание условий для научно-технической деятельности, привлечение инвестиций в агропром, создание и внедрение технологий производства новых семян, а также совершенствование системы подготовки кадров АПК.

Анастасия Князева
(Материал предоставлен редакцией газеты «Известия»)

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 180 (5467) от 13 октября 2017 года
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