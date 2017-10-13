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Главная страница / Рязанские новости / 13 октября 2017 года
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Общественная палата поможет оспорить группу инвалидности

00:01 / Актуально
В октябре появится новая горячая линия по работе медико-социальной экспертизы

16 октября Общественная палата (ОП) России запустит новую «горячую линию». Туда сможет обратиться любой гражданин, испытывающий трудности с прохождением медико-социальной экспертизы (МСЭ).

Она устанавливает или подтверждает инвалидность, а также определяет группу и то, какие виды бесплатного лечения или реабилитации положены пациенту. Эта система вызывает много жалоб, в Общественной палате планируют их систематизировать и подготовить рекомендации по совершенствованию МСЭ. Руководитель Федерального бюро медико-социальной экспертизы Михаил Дымочка подтвердил «Известиям» готовность сотрудничать с ОП.

Инициативу ОП о создании новой «горячей линии» поддержали на заседании рабочей группы комиссии по делам инвалидов при Президенте РФ. Жалобы на качество и доступность медико-социальной экспертизы начнут принимать 16 октября. «Горячая линия» будет доступна по номеру 8-800-737-77-66 в течение трех месяцев. У проекта несколько задач. Основная – консультировать граждан по вопросам, возникшим во время оформления инвалидности, и решать конкретные проблемы, связанные с работой МСЭ.

– Общественная палата будет выполнять функции диспетчера. Мы станем фиксировать проблемы и контакты. Затем при необходимости запрашивать у обратившегося необходимые документы – например, акты об отказе в инвалидности. Дальше планируем решать вопрос с помощью Федерального бюро МСЭ Минтруда России, – пояснила «Известиям» зампредседателя комиссии ОП РФ по социальной политике Екатерина Курбангалеева.

В комиссию по соцполитике уже сегодня поступают многочисленные нарекания в адрес МСЭ. Например, из Челябинской области идут жалобы на необоснованность отказов в инвалидности. Были обращения по поводу непрозрачности критериев, по которым в Республике Татарстан, Московской и Калужской областях больным с тяжелыми прогрессирующими заболеваниями (адреногенитальным синдромом или муковисцидозом) дают третью группу инвалидности и они теряют право на бесплатное получение необходимых лекарств. Родители детей-инвалидов из Челябинской области жалуются на невозможность удаленно записаться на прием в педиатрические МСЭ, а из Оренбургской – на избыточность обследований для детей, больных диабетом в тяжелой инсулинозависимой форме: их заставляют консультироваться у психиатра.

Задача «горячей линии» ОП – провести независимый мониторинг эффективности взаимодействия медучреждений с системами МСЭ, Фонда социального страхования и Фонда обязательного медицинского страхования.

– Это не может себе позволить ни одна ведомственная «горячая линия», исходя хотя бы просто из логики административных функций и полномочий, – пояснила Екатерина Курбангалеева.

По итогам трехмесячной работы «горячей линии» в Общественной палате РФ проведут анализ и классификацию проблемных ситуаций, что позволит сформулировать рекомендации по совершенствованию системы и подсказать людям, как им действовать в той или иной ситуации.

Договоренность о сотрудничестве с Федеральным бюро медико-социальной экспертизы уже есть – идею создания «горячей линии» и поддержал его руководитель Михаил Дымочка.

– Механизм сотрудничества с «горячей линией» ОП уже определен, – пояснил он «Известиям». – Мы будем собирать все сведения, которые к ним поступят, передавать их в свои структурные подразделения для разбора сложившейся сложной ситуации, и принимать меры, чтобы помочь людям. На «горячую линию» обычно сообщают о проблемах, носящих сложный межведомственный характер. И мы должны помочь гражданам понять порядок их решения. Вместе с Общественной палатой мы хотим усовершенствовать эту систему и добиться, чтобы барьеров для инвалидов стало как можно меньше.

По словам Михаила Дымочки, у федерального бюро МСЭ работает своя «горячая линия» по телефону +7(499)550-0991, а также онлайн. Однако он видит смысл в появлении еще одного канала для обратной связи с гражданами.

– В адрес Общественной палаты обращается более широкий круг лиц, – отметил Михаил Дымочка.

О существовании «горячей линии» ФБ МСЭ многие просто не знают. Специалист юридического отдела общественной организации инвалидов «Перспектива» Артур Кушаков предположил, что причина в плохой навигации: например, с главной страницы сайта бюро на нее не ведет никакая ссылка. Клиенты, обращавшиеся в «Перспективу» с жалобами на проведение экспертизы, ни разу не упоминали о попытках решить свои проблемы через эту «горячую линию». При этом нарекания в адрес комиссии возникают самые разнообразные, вплоть до претензий к этике медэкспертов.

Администратор сайта Disability.ru Юлия Комина также не встречала упоминаний о «горячей линии» бюро. Однако жалоб на работу МСЭ на форумах очень много.

– В основном люди жалуются на отказ вписать в индивидуальную программу реабилитации (ИПР) то средство, которое, по их мнению, облегчит им жизнь. Причем на уровне поликлиник проблема, как правило, не возникает – врачи охотно идут навстречу инвалиду. Но на комиссии заявляют: «Вам это не положено». Например, нужны две коляски: электрическая, для коротких прогулок, и коляска активного типа, которую легко сложить и взять в машину, чтобы поехать в торговый центр. Но по нормативам инвалиду положена только одна коляска. И получается, что, хотя человек проходит медико-социальную экспертизу, ее результаты не позволяют ему социализироваться, – пояснила Юлия Комина.

Она рассказала о недавнем случае, произошедшем с ее знакомой в Москве: девушке одобрили финансирование активной коляски и отказывали в комнатной.

– Вплоть до угроз, что если она будет настаивать, то с нее вообще снимут группу. О возможности пожаловаться на «горячую линию» девушка не знала, – отметила Юлия Комина.

Как сообщили «Известиям» в пресс-службе Минтруда России (в его ведении находится ФБ МСЭ), запуск еще одной «горячей линии» обеспечит больший охват людей, даст обратную связь от населения и тем самым поможет повысить качество работы учреждений МСЭ. Ведомство готово оказывать всевозможное содействие ОП в разрешении ситуаций, с которыми будут обращаться на «горячую линию».

Валерия Нодельман
(Материал предоставлен редакцией газеты «Известия»)

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 180 (5467) от 13 октября 2017 года
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