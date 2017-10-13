Неделя глазами экспертов

Анастасия Милованова,

театральный обозреватель:

– «Личное» событие недели для меня – церемония вручения премии «Зеркало сцены». Выпала честь поработать в жюри. Ох, и нелегкая это работа! По-моему, любовь и судейство трудно совместимы. Когда представляешь, сколько душевных сил, труда и времени уходит на спектакль, «журить» нелегко. Вручала награду трясущимися от волнения руками, но с легким сердцем. «Премию театральных журналистов и критиков» в итоге получил спектакль «Лафертовская маковница» Рязанского театра кукол. По-моему, чудесная вещь. Ее можно рекомендовать и тем, кто давно не был в театре, и тем, кто был недавно. Смешно и страшно. Увлекательная история, где есть и любовь, и магия, и мораль.

Фестиваль – это параллельная вселенная. Новости из реальности уходят на второй план. Театральная программка заменяет и календарь, и ленты соцсетей. На эту информацию просто не хватает места ни в голове, ни в сердце. Но некоторые сообщения невозможно не заметить. Искренне порадовалась за Кадзуо Исигуро, когда узнала, что ему вручили Нобелевскую премию по литературе. Странно, наверное, звучит. Как можно радоваться за человека, который пишет о чем-то на другом конце земли и не подозревает о твоем существовании? Оказывается, можно. Сама удивилась. Люблю его книги не за стиль, не за философию и даже не за интригу. За чувство собственного достоинства, которое он «воспитывает» в героях. Особенно ценю «Остаток дня».

Еще одна награда по заслугам – премия MANHATTAN SHORT. В этом году Рязань впервые за долгое время принимала участие в международном фестивале короткометражного кино. Прелесть конкурса – в его открытости. Рязанский зритель выбирал победителей вместе со всей планетой. Вот где жюри, без шуток, мировое. Показы проходили по всей планете. Золото забрала грузинская короткометражка «8 минут», серебро – итальянская «Виола, Франка», бронзу – сирийская «Mare Nostrum». Умом я с этим выбором согласна. А сердцем голосовала за Испанию. Их хоррор «По ту сторону» не только напугал, но и подумать заставил. Хоррор – один из самых популярных жанров кино и литературы. Для людей, желающих пощекотать себе нервы или ощутить сильные переживания. Можно смотреть его как «тихий ужас», а можно как притчу. О том, что ненависть и страх отнимают у нас самое дорогое. Тех, кого мы любим. Хорошая прививка для души.

Елена Шаповская,

директор областного научно-методического центра народного творчества, член Общественной палаты Рязанского области:

– Для меня приятным известием на этой неделе стало сообщение о том, что правительство Рязанской области во главе с нашим губернатором практикует выездные заседания в муниципалитетах. Такие посещения муниципальных образований будут позволять шире и глубже прорабатывать различные вопросы, особенно касающиеся села. И для меня это кажется важным. Можно услышать людей, которые работают в глубинке, и многие вопросы решить на местах. И такая практика выездных заседаний должна продолжаться. Интересным событием, имеющим отношение к Рязанской области, считаю показ по Первому каналу сериала «Спящие», режиссером которого выступает Юрий Быков – наш земляк, уроженец Новомичуринска. Талантливый режиссер, у него работ много, и мы очень рады за него. Безусловно, важным для региона является и череда открытий обновленных сельских домов культуры, которые были отремонтированы в рамках федерального проекта «Местный дом культуры». Недавно открылся социально-культурный центр в Рыбном, а на днях мы открываем сельский дом культуры в селе Льгово Рязанского района. Сельские дома культуры десятилетиями нуждались в реконструкции, и вот, наконец, они предстанут в новом облике. Проведен очень большой объем работ – отремонтированы крыши, фасады, внутренние помещения. Созданы принципиально новые условия для труда работников культуры. По сути местные дома культуры получили вторую жизнь.

Среди ключевых моментов для Рязанской области также хотелось бы назвать заседание Общественной палаты региона совместно с представителями Общероссийского народного фронта и органов власти по проекту «зеленого пояса» вокруг города Рязани. Для нас важно, что найдены способы взаимодействия общественности с органами власти по этому важнейшему вопросу.

А еще на этой неделе стоит замечательная пора – золотая осень. Пусть такая погода, которая радует нас и делает счастливей, подержится подольше.