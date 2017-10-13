Как не влететь в копеечку?

«В последнее время очень часто сталкиваюсь с неприятными ситуациями, происходящими в супермаркетах: стоимость на ценниках указана одна, а на кассе оказывается другой, естественно, большей. Кассиры лишь пожимают плечами и говорят, что просто пришла новая партия товара, а ценники поменять не успели, вот и происходит путаница. Законно ли это? И если это все-таки нарушение закона, как восстановить справедливость?»

Евгения Осина, г. Рязань

Как пояснили в управлении Роспотребнадзора по Рязанской области, подобные жалобы к ним поступают регулярно. Специалисты рекомендуют: если такая ситуация произошла, следует предъявить претензию к продавцу о данном нарушении.

Согласно Закону «О защите прав потребителей» «изготовитель (исполнитель, продавец) обязан своевременно предоставить потребителю необходимую и достоверную информацию о товарах (работах, услугах), обеспечивающую возможность их правильного выбора». А цена товара в рублях как раз и является неотъемлемой частью этой информации.

В Гражданском кодексе РФ есть такое понятие как оферта, то есть задокументированное предложение. В магазинах ценник является именно публичной офертой, и продавец обязан продать товар именно по той цене, которая в этой оферте указана. В связи с чем покупатель в праве требовать продать ему товар по цене, указанной на ценнике.

Если сотрудник магазина категорически отказывается выполнить законное требование, то следует сделать запись о происходящем в жалобной книге, подробно описав, что покупали, когда, какая цена была на ценнике, какая – в чеке.

За консультативной помощью по возникающим вопросам можно обратиться по телефону «горячей линии» управления Роспотребнадзора по Рязанской области: 8-800-100-22-62.