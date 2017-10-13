Раздельный сбор мусора

«По роду работы приходится часто бывать в других городах. Заметил, что в некоторых начали активно появляться урны для раздельного сбора мусора. Планируется ли установить в нашем городе?»

Алексей Жданов, г. Рязань

В Рязани уже установлены урны для раздельного сбора мусора (пластика, стекла, бумаги и других несортируемых отходов) в Центральном парке культуры и отдыха у входа со стороны улицы Пушкина и у входа со стороны улицы Братиславской, в Нижнем городском саду у входа со стороны улицы Ленина, в парке Гагарина и в парке Железнодорожников.

Как сообщили в управлении благоустройства города, урны приобретены и установлены в рамках мероприятий, приуроченных к Году экологии в Российской Федерации. В частности, такое решение было принято на заседании Общественного совета по экологии при администрации Рязани. В управлении благоустройства отмечают, что в случае активного участия рязанцев в осуществлении раздельного сбора отходов количество таких урн будет увеличено. Тогда их установят и в других общественных местах города.