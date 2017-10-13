Чтобы победить болезнь

«Меня зовут Оксана. Я больна таким тяжелым заболеванием, как рассеянный склероз. Принято считать, что это болезнь пожилых людей. В моем случае это аутоиммунная болезнь, которая поражает центральную нервную систему. Когда происходят обострения, выводится из строя то нога, то рука. Врачи делают неутешительный прогноз, что возможна даже полная парализация.

Диагноз мне поставили еще десять лет назад. Болезнь резко начала прогрессировать с весны этого года. За последние несколько месяцев я с трудом стала передвигаться: нарушена координация, постоянно шатает, напряжены порой все мышцы, так что трудно сделать шаг или просто сделать полный вдох. Препараты, выдаваемые по федеральному бюджету, уже не сдерживают болезнь.

У меня есть дочка, ей почти семь лет. Ради нее я и решилась попросить помощи. Так хочется подарить своему ребенку полноценное детство. Тяжело видеть, как дочка растет почти без твоего участия.

Препарат, который может остановить болезнь, называется «Кэмпас» (Алемтузумаб). Стоимость одного курса (5 капельниц) – 730 тысяч рублей. К сожалению, моя семья не может собрать такую сумму.

Лечение будет проходить в Санкт-Петербурге, под присмотром врачей.

Врач-гематолог – Новицкий Андрей Викторович».

P.S. Желающие помочь Оксане Зоткиной могут позвонить ей по телефону 89308792703 или перевести средства на карту Сбербанка: 639002539011199270 (зарегистрирована на имя Оксаны Игоревны Зоткиной).