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Главная страница / Рязанские новости / 13 октября 2017 года
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Капитальное обновление

00:02 / Общество
На ремонт дома №8 по проезду Машиностроителей было затрачено 2 миллиона 119 тысяч рублей
Автор фото: Светлана Максимова | Капитальное обновление
Фото автора.

История проезда Машиностроителей (когда-то части сегодняшней улицы Колхозной) началась практически сразу после войны. В середине мая 1945 года постановлением Совета народных комиссаров СССР было возоб­новлено строительство завода счетно-аналитических машин (САМ) в Рязани. Вскоре после этого на пустыре за Ямской заставой началось строительство жилья для сотрудников предприятия.

Возводили его не только профессиональные строители, и не только советские. «Самовский» микрорайон появился благодаря в том числе знаниям и умениям немецких специалистов. Внесли свою лепту и работники завода, проводя на стройке обязательные субботники. С тех пор прошло почти 70 лет. Построенные в первые послевоенные годы дома и сегодня являются частью многоквартирного жилого фонда областного центра.

– В этом доме жили мои родители, здесь родился и вырос я, теперь в квартире моего детства живет моя семья, – рассказывает старший по дому №8 на проезде Машиностроителей Александр Порхунов.

В двухэтажном доме с просторными лоджиями расположено лишь восемь квартир. Дом кирпичный, с деревянными межэтажными перекрытиями. То, что здание остро нуждалось в капитальном ремонте, было очевидным. Нет сомнений в том, что построен дом «на совесть», но за более чем полвека эксплуатации многое в нем требовало замены. Протекала кровля, обветшал фасад…

– Кровлю в доме ремонтировали около пятнадцати лет назад. Но сделали ремонт тогда, мягко говоря, странно: на металлическую крышу сверху положили листы шифера. На такую нагрузку конструктивные элементы здания рассчитаны не были, и дом начал деформироваться, – говорит старший по дому.

Действующие до недавнего времени муниципальные и государственные программы по проведению капитального ремонта многоквартирного жилья предполагали значительное единовременное софинансирование работ владельцами квартир. Учитывая, что в доме живет всего восемь семей, собрать требуемую для ремонта хотя бы кровли сумму было крайне проблематично.

– Конечно, закон о капитальном ремонте, принятый в 2014 году, решил многие задачи. Сегодня наш дом значительно помолодел – в этом году нам капитально отремонтировали фасад, кровлю и систему холодного водоснабжения. Все это выполнено в рамках краткосрочной программы капремонта. Конечно, самостоятельно мы бы не смогли привести свой дом в порядок, – уверен старший по дому.

Дом №8 по проезду Машиностроителей был включен в региональную программу капитального ремонта, как и все остальные, в 2014 году. Но сроки проведения капработ были разнесены по годам, быстрого ремонта не предполагалось. Жители не стали ждать, взяли инициативу в свои руки и обосновали необходимость выполнить, во-первых, комплексный ремонт, а во-вторых, провести его как можно раньше.

– Мы провели экспертизу состояния дома. Встречались со специалистами Фонда капитального ремонта, Государственной жилищной инспекции, министерства топливно-энергетического комплекса и жилищно-ком-мунального хозяйства. Все это было в 2016 году. Подали заявку на проведение ремонта, и наш дом был включен в программу 2017 года. Работа была проделана не маленькая. Но сегодня мы получили почти новый дом, который еще послужит нам и нашим детям, – говорит Александр Порхунов.

Ремонт выполняли две организации: ООО «Перспектива» и ООО «ПромСтройПроект». По словам старшего по дому, претензий к строителям у жильцов нет. Работали на совесть, к пожеланиям и просьбам собственников квартир относились внимательно.

– В целом мы довольны. Но есть одно «но»: при новой крыше и новом фасаде в доме нет отмостки, то есть фактически отсутствует водоотвод. Как нам пояснили, создание отмостки относится к такому виду работ, как капитальный ремонт подвальных помещений, а он запланирован на 2023-2025 годы. Очевидно, это недоработка законодателей, приписавших один из важнейших для сохранения конструкции здания элементов к внутренним работам. Сегодня мы занимаемся решением задачи по созданию отмостки в ближайшее время, – поделился планами Александр.

В течение этого строительного сезона на капитальный ремонт дома №8 по проезду Машиностроителей было затрачено 2 миллиона 119 тысяч рублей. При этом собственники расположенных в нем квартир за три года действия закона о капремонте сумели скопить чуть более 108 тысяч рублей, задолжав Фонду капитального ремонта около 12 тысяч рублей. Кроме сделанного, на будущие годы здесь запланировано капитально отремонтировать электро- и газоснабжение, отопление, подвалы и фундаменты.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 180 (5467) от 13 октября 2017 года
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