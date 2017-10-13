Говорите! Вас слышат

С какими вопросами обратились рязанцы к главе региона

Забытый переулок

Жительница одного из домов на Касимовском шоссе Оксана Линева попросила у главы региона помощи в ремонте Панферовского переулка в микрорайоне Кальное. Для некоторых домов этот переулок – единственный путь проезда. С наступлением непогоды проехать к домам невозможно.

Губернатор отметил, что для него непонятно, почему при ремонте этот участок дороги выпал из поля зрения как проектировщиков, так и дорожных бригад. «Мы должны будем этот участок отремонтировать, стоимость – порядка миллиона рублей, это не те деньги, чтобы их экономить», – сказал Николай Любимов. Он заверил, что в 2018 году проблемный участок обязательно будет отремонтирован.

Да будет свет!

Проблемы освещения подняли в своих обращениях жители улиц Щедрина, Боголюбова, Костычева, Интернациональной, поселков Элеватор и Строитель. Житель улицы Щедрина оставил такое сообщение на автоответчике: «Страшно ходить. Губернаторы меняются, а ситуация – нет».

Глава региона отметил, что такая проблема имеется как на многих улицах Рязани, так и в целом ряде муниципальных образований области. Что касается Рязани, он напомнил, что в 2014-2015 годах были проведены ремонт и замена светильников в рамках энергосервисного контракта. «То, что проведено, проведено плохо», – признал Любимов. «Нам придется прибегать к дополнительным мерам, пока срок контракта не закончится. Мы будем работать с нашими предприятиями, устанавливать дополнительные светильники так, чтобы на улицах было светлее», – заверил губернатор.

Вас поддержат

В рамках «прямой линии» Николай Любимов ответил на вопрос Вячеслава Денисова из села Карабухино Путятинского района.

В. Денисов спросил про перспективы развития животноводства в тех предприятиях, которые занимаются исключительно растениеводством. «Можно ли обязать их развивать животноводство? На сегодняшний день в нашем районе животноводства нет вообще», – сказал Вячеслав Денисов.

«Обязать наши предприятия заниматься чем-то конкретным мы не можем, потому что они находятся в частной собственности. Тем не менее, мы работаем с ними, министерство сельского хозяйства дает рекомендации, объясняет, какие меры поддержки могут получить те, кто занимается животноводством», – ответил Николай Любимов. По его словам, в отрасль животноводства в регионе в этом году направлено 1 млрд. 200 млн. рублей – это 50 процентов от всей поддержки, которая оказывается агропромышленному комплексу области. «Те, у кого желание появилось, будут обязательно пользоваться мерами господдержки. Это стимул, чтобы заниматься животноводством», – сказал губернатор, подчеркнув важность этой отрасли для региона.

Он добавил, что очень хорошая господдержка сегодня направляется также тем, кто решил заняться фермерством, – от 600 тыс. до 23 млн. рублей в зависимости от поголовья скота.

После дождя – не улицы, а реки

Во время «прямой линии» было озвучено письмо рязанца Игоря Васильевича Мишина на очень животрепещущую тему. Мужчина пишет, что после ливней регулярно затапливает улицу Чкалова от дома 48 до дома 58. «Вода бьет фонтанами из дождеприемников, при этом часто выламывая их вместе с асфальтом из дорожного покрытия», – сообщает автор письма. По его словам, обращения в администрацию города к улучшению не привели: нет финансирования для приведения в порядок ливневой канализации.

Глава региона в ответ заметил, что не знает ни одного города Запада, включая мировые столицы, где эта проблема была бы решена. «В Рязани с этой проблемой надо будет постепенно разбираться. Всего 14 процентов улиц оборудовано ливневкой, это крайне мало. Что касается улицы Чкалова, там труба-«восьмисотка» просто не справляется с потоком», – сказал Николай Любимов.

Губернатор заявил, что необходимо разработать комплексную программу приведения в порядок ливневой канализации, причем эта программа должна быть привязана к ремонту дорог. «Чтобы отремонтировать всю ливневку в Рязани, нужно порядка 18-19 миллиардов рублей. Проблема в том, что надо перекапывать дворы, укладывать асфальт, сделать несколько очистных станций. Это вопрос не одного года, и даже не одной пятилетки. Но тем не менее там, где ливневая канализация есть, надо ею заниматься. Есть ливневка, которая находится на балансе предприятий, надо переводить ее в муниципальную собственность», – отметил Николай Любимов.

Как продать хороший урожай?

Известный тракторист-блогер из села Ухолово Сергей Корнеев в ходе «прямой линии» спросил губернатора о стоимости зерна. «Собирать большие урожаи хлеба невыгодно: еженедельно дорожает топливо, цены на технику за полтора года подросли чуть ли не в два раза. Как быть?» – спросил Сергей Корнеев.

Николай Любимов сказал, что, во-первых, аграриям необходимо диверсифицировать производство, «уходя в животноводство либо в выращивание других культур». В частности, он отметил, что в Рязанской области сегодня очень перспективно заниматься масличными, поскольку есть спрос и мощности для их переработки.

Во-вторых, сегодня на уровне Минсельхоза России занимаются вопросом проведения закупочных интервенций на зерновом рынке для поддержания тех цен, которые должны удовлетворить сельхозпроизводителей.

В-третьих, констатировал губернатор, на сегодняшний день существует проблема с перевозкой зерна в порты. «Не хватает вагонов, а перележавшее зерно падает в цене. Это тоже сказывается. Мы сейчас пытаемся договориться с РЖД, чтобы в Рязанскую область направлялось больше вагонов», – сообщил Николай Любимов.

Сколько будет этажей?

В ходе «прямой линии» жители военного городка Дягилево обратились к губернатору с просьбой приостановить стройку двух одиннадцатиэтажных домов на территории городка. «Это связано с вырубкой нашего парка, у нас канализация очень старая, проблемы с водой на верхних этажах, а нам хотят еще построить дома», – сказала позвонившая на «прямую линию» жительница улицы Белякова. Вопрос сложный, признал Николай Любимов: юридически дома возводятся законно, все необходимые разрешения даны, документы подписаны. «Тем не менее есть определенные рычаги, чтобы приостановить строительство или хотя бы понизить этажность этих строений, чтобы люди, живущие в этом городке, не испытывали неудобства и дискомфорт», – сказал губернатор, обещав заняться этой проблемой.

Капремонт не по карману

В ходе «прямой линии» рязанская пенсионерка Валентина Герасимовна попросила губернатора прекратить «поборы на капремонт».

В ответ глава региона отметил, что плата за капремонт – это необходимость. Дома капитально не ремонтировались долго, и провести все работы исключительно за счет средств бюджета невозможно, иначе не будет ремонта дорог, социальных выплат и т. д. Вопрос можно решить только вместе с жильцами. «Не дело государства – оплачивать за всех капитальный ремонт, потому что мы тогда просто «вылетим в трубу» и никакого капремонта у нас не получится», – сказал Николай Любимов. Он подчеркнул, что установленный размер платы за капремонт в Рязанской области ниже, чем во многих других регионах. Губернатор добавил, что гораздо перспективнее развивать адресную государственную помощь для пенсионеров и иных нуждающихся категорий.

Где продают алкоголь подросткам?

Жители региона, позвонившие губернатору в прямом эфире телеканала ТКР, назвали два конкретных рязанских адреса, где продают алкоголь несовершеннолетним. Это киоск рядом с остановкой «Электросеть» и рюмочная в Октябрьском городке, которая находится по пути в школу. Николай Любимов заверил, что информация будет направлена в УМВД, и призвал жителей сообщать в полицию о точках незаконной торговли спиртным.

Проблемные новостройки

Одной из самых острых тем для Рязанской области является проблема обманутых дольщиков. Вопрос по данной проблеме задал губернатору Николаю Любимову дольщик ЖК «Аэробус». Он спросил, когда же возобновится строительство жилого комплекса. Было обещано возобновить работу в сентябре, но пока стройка стоит.

Губернатор отметил, что ЖК «Аэробус» – один из самых проблемных объектов. Долго велись переговоры со Сбербанком, который участвует в финансировании проекта. Банк пошел на уступки для нового застройщика и обещал заключить с ним договор на следующей неделе. После заключения договора будут начаты работы.

«Мы не можем оставаться в стороне. Работа по решению вопроса активно ведется с начала лета этого года. Таких договоров у нас свыше 280. «Аэробус» – один из самых проблемных объектов», – сказал Николай Любимов.

По словам Любимова, вопросы по другим долгостроям решаются индивидуально, разными методами. В настоящее время ключи от квартир получат дольщики ЖК «Дядьково».

Татьяна Железнова

Людмила Иванова