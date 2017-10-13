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Главная страница / Рязанские новости / 13 октября 2017 года
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16 октября – День работников дорожного хозяйства

00:01 / Праздник

Уважаемые работники дорожного хозяйства Рязанской области, ветераны отрасли!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Сегодня в Рязанской области проводится большая работа по развитию и совершенствованию сети автодорог, как федеральных, так и региональных, повышению их надежности и безопасности. Активно идет ремонт улиц областного и районных центров, что существенно повышает уровень комфорта движения городского транспорта. При этом широко используются современные инновационные материалы, передовые технологии строительства, что увеличивает срок службы дорог.

Масштабные задачи по качественному улучшению дорожной инфраструктуры региона в целом решаются успешно. Уверен, что высокий кадровый потенциал отрасли и наличие всех необходимых ресурсов позволят работать эффективно, строить в Рязанской области современные автомагистрали, приводить в нормативное состояние автодороги в городах и сельских населенных пунктах. Это способствует реализации многих задач социально-экономического развития, главная из которых – повышение уровня жизни наших граждан.

Благодарю сотрудников дорожной отрасли региона за ответственный, профессиональный труд. Желаю всем крепкого здоровья, благополучия, новых достижений на благо Рязанской области!

Губернатор Рязанской области
Н.В. Любимов

Уважаемые работники дорожной отрасли Рязанской области!
От имени депутатов и себя лично поздравляю вас с профессиональным праздником!

Дорожное хозяйство – основа эффективного инфраструктурного развития региона. Устойчивое транспортное сообщение меняет облик городов и населенных пунктов, делает более удобной и комфортной жизнь людей, способствует инвестиционной привлекательности территорий, обеспечивает дополнительные условия для укрепления экономики, АПК, туризма, социальной сферы.

Благодаря вашему профессионализму, внедрению современных технологий и материалов в Рязанской области успешно выполняется программа по модернизации отрасли. В этом году значительно увеличен объем дорожных работ, привлечены дополнительные средства из федерального бюджета, усилен контроль за качеством строительства.

Предстоит многое сделать по дальнейшему приведению автодорог в нормативное состояние и улучшению их обслуживания. Убежден, что вы справитесь со всеми поставленными задачами.

Желаю здоровья, мира, добра вам и вашим семьям, благополучия и новых трудовых достижений!

 

Председатель Рязанской областной Думы,
секретарь Рязанского регионального отделения партии «Единая Россия»
А.В. Фомин

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 180 (5467) от 13 октября 2017 года
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