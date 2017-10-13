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Главная страница / Рязанские новости / 13 октября 2017 года
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Стратегия объектов определена

00:01 / Общество
Рязанские дорожники отметили профессиональный праздник

Торжества состоялись в музыкальном театре. В них приняли участие губернатор области Николай Любимов, первый заместитель председателя областной Думы Александр Шевырев, работники дорожных организаций, представители учебных заведений, ветераны.

– Развитие транспортной системы области имеет стратегическое значение для экономического роста региона и повышения благосостояния населения. Рязань находится в числе трех регионов России, где успешно справились с программой комплексного развития транспортной инфраструктуры, – сказал Николай Любимов. – Большой потенциал рязанских дорожников позволяет надеяться, что в скором времени все наши дороги будут качественными и безопасными.

Рязанская область в числе 36 других субъектов России участвует в реализации приоритетного национального проекта «Безопасные и качественные дороги». Общий объем средств на программу в этом году составляет 1 млрд. 260 млн. рублей. На сегодня дорожной деятельностью в области занимается свыше 30 подрядных организаций. Это АО «Рязаньавтодор», ООО «Рязаньинжсельстрой», ГК «Альянс» и другие. Стратегия важных объектов определена. Это Южный обход областного центра, вторая очередь Северного обхода и Восточный обход областного центра. Продолжается строительство, ремонт и обслуживание автодорог, возведение линий электроосвещения.

Лучшие представители дорожной отрасли были награждены Почетными грамотами губернатора, памятными знаками, ценными подарками. Среди них старший мостовой рабочий ООО «Аппарель» Александр Титарев. – Я более десяти лет тружусь в ООО «Аппарель». Наша организация занимается обслуживанием мостов, в частности в Спасском районе, – рассказывает Александр Титарев. – У нас достойная зарплата, хорошие условия работы. В последнее время в организацию потянулась молодежь. Это хорошая примета.

На торжествах, посвященных профессиональному празднику, были объявлены результаты ранее проводимых конкурсов в разных номинациях.

Музыкальные поздравления дорожникам преподнесли артисты Рязанского государственного русского народного хора им. Е. Попова.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 180 (5467) от 13 октября 2017 года
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