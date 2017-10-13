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Главная страница / Рязанские новости / 13 октября 2017 года
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Отметили достойных

00:01 / Общество
В Рязанском агротехнологическом университете подвели итоги III трудового семестра
Автор фото: Дмитрий Осинин | Отметили достойных
Фото: Дмитрий Осинин.

Минувшим летом по традиции студенты РГАТУ имени П.А. Костычева оказывали помощь агропромышленному комплексу региона. Работали на 42 предприятиях АПК в 19 районах области. За два летних месяца в целом заработали 2 миллиона 800 тысяч рублей.

– Бойцы механизированных отрядов трудились трактористами, перевозили сельскохозяйственные грузы, ремонтировали технику, – говорит ректор РГАТУ имени П.А. Костычева Николай Бышов. – Студенты животноводческих отрядов заменяли на время очередных отпусков мастеров машинного доения коров, работали телятницами, помощниками зоотехников. Будущие ветеринары оказывали практическую помощь сельхозпредприятиям и населению в проведении профилактических и лечебных ветеринарных мероприятий. Все бойцы отрядов получили навыки работы в производственном коллективе, что для них очень важно.

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области за активное участие в подготовке сельхозтехники и уборке урожая первое место присудило студенческому механизированному отряду «Победа» Захаровского района. В производстве животноводческой продукции лидером стал студенческий животноводческий отряд СПК «Ряжский Агроцентр» Ряжского района. За добросовестное обслуживание животных первое место присудили студенческому ветеринарному отряду ООО «Ока молоко» ОП №1 Чучковского района.

Студентов с окончанием III трудового семестра и высокими производственными показателями поздравил губернатор Николай Любимов. Он вспомнил о своих студенческих годах и сказал о том, что работа в студ­отрядах – это и помощь хозяйствам, и хорошая возможность совершенствовать свои профессиональные качества.

– Хотелось бы надеяться, чтобы после окончания университета вы не меняли профессию и остались работать в Рязанской области, – сказал Николай Викторович. – И сельхозпредприятия, и главы муниципальных образований все сделают для того, чтобы вам было где работать и комфортно проживать.

Благодарность губернатора Николай Любимов вручил наиболее отличившимся студентам РГАТУ – Владиславу Беззубикову, Алине Валиевой, Ангелине Воробьевой и Владиславу Захарову. На встрече также чествовали студента 4 курса Ивана Кабанова. Он в этом году впервые сел на комбайн и намолотил 6180 тонн зерна, установив тем самым абсолютный рекорд студенческой жатвы. По итогам уборочной Иван Кабанов вошел в двадцатку лучших комбайнеров области.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 180 (5467) от 13 октября 2017 года
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