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Главная страница / Рязанские новости / 13 октября 2017 года
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Капитан «Элекса-Фаворита» стал играющим тренером рязанской команды

09:00 / Спорт
Алексей Казарин будет заниматься с молодёжным составом клуба
Капитан «Элекса-Фаворита» стал играющим тренером рязанской команды

Голкипер и капитан «Элекса-Фаворита» Алексей Казарин попробует себя в новом амплуа – теперь он будет ещё и играющим тренером, сообщили в пресс-службе клуба.

Казарин будет помогать главному тренеру рязанской команды Владимиру Иванову в работе с молодыми футболистами, занимающимися в структуре клуба.

– Интерес к нашей команде в последнее время растёт, – рассказывает генеральный директор «Элекса-Фаворита» Виталий Громов. – Постоянно обращаются желающие попасть к нам, приходят новые футболисты, да и с молодёжью необходимо работать более активно. Только в официальной заявке у нас 22 игрока, есть и ещё ребята. Естественно, что Владимир Львович просто физически не может всё успеть, кроме того, страдает и основная команда, ведь часть времени на тренировке он вынужден тратить на дубль. В связи с этим и было принято решение сделать Казарина играющим тренером. Алексей имеет большой опыт, постоянно совершенствуется и готов и дальше развиваться уже как мини-футбольный тренер. Ну и, кроме того, он готов в любой момент выйти на площадку. Для клуба вижу в этом совмещении только плюсы.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 13 октября 2017 года
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