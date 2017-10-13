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Главная страница / Рязанские новости / 13 октября 2017 года
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По итогам «прямой линии» с губернатором Николаем Любимовым администрация Рязани взяла на контроль решение вопросов, заданных жителями города

09:05 / Актуально

Руководители структурных подразделений администрации Рязани получили соответствующие поручения по тем вопросам, которые горожане задали главе региона. Их исполнение поставлено на контроль.

В частности, речь идет о поиске решений всех тех проблем, с которыми жители Рязани обратились к Губернатору. В их числе вопросы благоустройства и освещения на улице Щедрина, ремонт дорожного полотна в Панферовском переулке, оптимизация троллейбусного сообщения в Рязани, обустройство тротуаров в поселке Семчино, ремонт участка дороги по ул. Братиславской от ул. Гагарина до ул. Гоголя, совершенствование работы платных парковочных пространств и многих других.

Источник: сайт администрации Рязани

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 13 октября 2017 года
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