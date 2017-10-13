По итогам «прямой линии» с губернатором Николаем Любимовым администрация Рязани взяла на контроль решение вопросов, заданных жителями города

Руководители структурных подразделений администрации Рязани получили соответствующие поручения по тем вопросам, которые горожане задали главе региона. Их исполнение поставлено на контроль.

В частности, речь идет о поиске решений всех тех проблем, с которыми жители Рязани обратились к Губернатору. В их числе вопросы благоустройства и освещения на улице Щедрина, ремонт дорожного полотна в Панферовском переулке, оптимизация троллейбусного сообщения в Рязани, обустройство тротуаров в поселке Семчино, ремонт участка дороги по ул. Братиславской от ул. Гагарина до ул. Гоголя, совершенствование работы платных парковочных пространств и многих других.

Источник: сайт администрации Рязани