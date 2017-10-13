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Главная страница / Рязанские новости / 13 октября 2017 года
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Рязанцев приглашают на общегородской субботник

09:11 / Актуально
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Рязанцев приглашают на общегородской субботник

Работы начнутся с 9 утра в субботу и будут продолжаться до 11.00, сообщается на сайте администрации Рязани.

По информации управления благоустройства, в этот день субботники будут организованы на следующих площадках:

- лесополоса в поселке Южный (напротив д. 6а по ул. Нахимова);

- сквер напротив Радиозавода по улице Лермонтова;

- территория Центрального парка культуры и отдыха (со стороны стадиона ЦСК и со стороны ул. Пушкина);

- русло р. Быстрец (от д. 57 по ул. Касимовское шоссе);

- Комсомольский парк на улице Новаторов;

- Городской парк (за Рязанской областной филармонией);

- пруд на улице Пугачева;

- сквер имени Уткина;

- проезд Речников от д. 1;

- Лесопарк (от автовокзала «Приокский» в сторону пристани);

- пруд в поселке Недостоево;

- лесная зона в поселке Солотча (в районе ЖК «Паустовский»).

Управление благоустройства обращается к желающим принять участие в субботнике с просьбой иметь при себе перчатки, необходимый для работы инвентарь будет предоставлен на местах.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 13 октября 2017 года
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