Рязанцев приглашают на общегородской субботник

Большая уборка в областном центре пройдет уже завтра, 14 октября

Работы начнутся с 9 утра в субботу и будут продолжаться до 11.00, сообщается на сайте администрации Рязани.

По информации управления благоустройства, в этот день субботники будут организованы на следующих площадках:

- лесополоса в поселке Южный (напротив д. 6а по ул. Нахимова);

- сквер напротив Радиозавода по улице Лермонтова;

- территория Центрального парка культуры и отдыха (со стороны стадиона ЦСК и со стороны ул. Пушкина);

- русло р. Быстрец (от д. 57 по ул. Касимовское шоссе);

- Комсомольский парк на улице Новаторов;

- Городской парк (за Рязанской областной филармонией);

- пруд на улице Пугачева;

- сквер имени Уткина;

- проезд Речников от д. 1;

- Лесопарк (от автовокзала «Приокский» в сторону пристани);

- пруд в поселке Недостоево;

- лесная зона в поселке Солотча (в районе ЖК «Паустовский»).

Управление благоустройства обращается к желающим принять участие в субботнике с просьбой иметь при себе перчатки, необходимый для работы инвентарь будет предоставлен на местах.