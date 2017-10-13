Рязанцев приглашают на общегородской субботник

Работы начнутся с 9 утра в субботу и будут продолжаться до 11.00, сообщается на сайте администрации Рязани.
По информации управления благоустройства, в этот день субботники будут организованы на следующих площадках:
- лесополоса в поселке Южный (напротив д. 6а по ул. Нахимова);
- сквер напротив Радиозавода по улице Лермонтова;
- территория Центрального парка культуры и отдыха (со стороны стадиона ЦСК и со стороны ул. Пушкина);
- русло р. Быстрец (от д. 57 по ул. Касимовское шоссе);
- Комсомольский парк на улице Новаторов;
- Городской парк (за Рязанской областной филармонией);
- пруд на улице Пугачева;
- сквер имени Уткина;
- проезд Речников от д. 1;
- Лесопарк (от автовокзала «Приокский» в сторону пристани);
- пруд в поселке Недостоево;
- лесная зона в поселке Солотча (в районе ЖК «Паустовский»).
Управление благоустройства обращается к желающим принять участие в субботнике с просьбой иметь при себе перчатки, необходимый для работы инвентарь будет предоставлен на местах.