Как сообщает сайт администрации областного центра, сегодня в связи с ремонтом на водопроводе до 15.00 отключена подача холодной воды по улице Никульчинская в домах с 96 по 128.
Сегодня в Рязани по ряду адресов отключили холодную воду
10:52 13.10.2017 / Актуально
Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 13 октября 2017 года
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