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Главная страница / Рязанские новости / 13 октября 2017 года
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Сегодня в Рязани по ряду адресов отключили холодную воду

10:52 / Актуально

Как сообщает сайт администрации областного центра, сегодня в связи с ремонтом на водопроводе до 15.00 отключена подача холодной воды по улице Никульчинская в домах с 96 по 128.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 13 октября 2017 года
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