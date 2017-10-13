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Главная страница / Рязанские новости / 13 октября 2017 года
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Рязанцы поддержали проект строительства физкультурно-оздоровительного комплекса

10:55 / Актуально

Как сообщает сайт администрации областного центра, в Рязани прошли публичные слушания, на которых обсуждали вопрос предоставления разрешения на использование земельного участка на улице Зубковой, напротив дома 30 корп. 1. Площадь этой территории – 8 640 кв.м., и находится она в зоне многоэтажной жилой застройки. Публичные слушания инициировали представители администрации Рязани, чтобы узнать мнение горожан о строительстве на данном участке физкультурно-оздоровительного комплекса. По результатам публичных слушаний комиссией принято положительное решение.

До начала слушаний в комиссию не поступило никаких замечаний и предложений. Лично на слушания пришли 2 человека. Рязанцы поддержали проект, подчеркнув, что ФОК необходим микрорайону. При своевременной подготовке соответствующей документации строительство спортивного комплекса планируется начать уже в следующем году.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 13 октября 2017 года
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