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Главная страница / Рязанские новости / 13 октября 2017 года
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Санаторий «Старица» выиграл суд у жителей села Заборье Рязанской области

11:11 / Актуально

Рязанский областной суд рассмотрел апелляционные жалобы жителей села Заборье на решения Советского районного суда Рязани, согласно которым им было запрещено проходить по принадлежащему санаторию земельному участку к своим домам.

Как сообщает пресс-служба Рязанского областного суда, в суде первой инстанции представитель санатория указал, что с февраля 2014 года землепользователи смежных участков неправомерно используют часть земельного участка, находящегося в пользовании санатория. В частности, они проезжают по нему на автомобилях к своим домам, несмотря на ограждение, установленное санаторием по границе своего участка. Представитель санатория просил суд обязать ответчиков-жителей села прекратить нарушать право владения и пользования земельным участком, запретить въезжать на указанный участок автомобильному транспорту, принадлежащему ответчикам, членам их семей и приглашенным ими лицам и даже проходить по нему. По подсчетам представителей санатория расходы на содержание проезда, которое понесло оздоровительное учреждение, составили 74,7 тысячи рублей из-за действий одного ответчика и 184,7 тысячи рублей из-за другого. Истец также просил обязать сельчан оплатить госпошлину.

Представитель «Старицы» также указал, что один из ответчиков на территории санатория выгуливает собак и этим нарушаются санитарные требования, другой ответчик разводит на своем участке домашний скот, что негативно сказывается на работе оздоровительного учреждения, так как распространяется неприятных запах. В связи с введением режима чрезвычайной ситуации, связанного с обнаружением вируса африканской чумы свиней, принадлежащих ответчику, истец посчитал, что понес убытки в сумме более 193 тысяч рублей, так ряд граждан отказались от путевок в санаторий. Эту сумму истец также просил взыскать с ответчика. Представитель санатория просил суд обязать ответчика прекратить разводить домашний скот (в том числе свиней, коров) на смежном земельном участке, а другого ответчика – прекратить выгул собак.

Советский районный суд Рязани удовлетворил иски частично и обязал ответчиков устранить препятствия в пользовании принадлежащим ООО «Санаторий «Старица» земельным участком путем запрета ответчикам использовать данный земельный участок для прохода и проезда на автомобильном транспорте, а также взыскал с них государственную пошлину. В удовлетворении оставшейся части иска об устранении препятствий в пользовании земельным участком и возмещении материального ущерба суд отказал.

Суд апелляционной инстанции, рассмотрев материалы дел, заслушав доводы сторон, решение районного суда оставил без изменения, апелляционные жалобы без удовлетворения.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 13 октября 2017 года
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