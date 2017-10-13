Санаторий «Старица» выиграл суд у жителей села Заборье Рязанской области

Рязанский областной суд рассмотрел апелляционные жалобы жителей села Заборье на решения Советского районного суда Рязани, согласно которым им было запрещено проходить по принадлежащему санаторию земельному участку к своим домам.

Как сообщает пресс-служба Рязанского областного суда, в суде первой инстанции представитель санатория указал, что с февраля 2014 года землепользователи смежных участков неправомерно используют часть земельного участка, находящегося в пользовании санатория. В частности, они проезжают по нему на автомобилях к своим домам, несмотря на ограждение, установленное санаторием по границе своего участка. Представитель санатория просил суд обязать ответчиков-жителей села прекратить нарушать право владения и пользования земельным участком, запретить въезжать на указанный участок автомобильному транспорту, принадлежащему ответчикам, членам их семей и приглашенным ими лицам и даже проходить по нему. По подсчетам представителей санатория расходы на содержание проезда, которое понесло оздоровительное учреждение, составили 74,7 тысячи рублей из-за действий одного ответчика и 184,7 тысячи рублей из-за другого. Истец также просил обязать сельчан оплатить госпошлину.

Представитель «Старицы» также указал, что один из ответчиков на территории санатория выгуливает собак и этим нарушаются санитарные требования, другой ответчик разводит на своем участке домашний скот, что негативно сказывается на работе оздоровительного учреждения, так как распространяется неприятных запах. В связи с введением режима чрезвычайной ситуации, связанного с обнаружением вируса африканской чумы свиней, принадлежащих ответчику, истец посчитал, что понес убытки в сумме более 193 тысяч рублей, так ряд граждан отказались от путевок в санаторий. Эту сумму истец также просил взыскать с ответчика. Представитель санатория просил суд обязать ответчика прекратить разводить домашний скот (в том числе свиней, коров) на смежном земельном участке, а другого ответчика – прекратить выгул собак.

Советский районный суд Рязани удовлетворил иски частично и обязал ответчиков устранить препятствия в пользовании принадлежащим ООО «Санаторий «Старица» земельным участком путем запрета ответчикам использовать данный земельный участок для прохода и проезда на автомобильном транспорте, а также взыскал с них государственную пошлину. В удовлетворении оставшейся части иска об устранении препятствий в пользовании земельным участком и возмещении материального ущерба суд отказал.

Суд апелляционной инстанции, рассмотрев материалы дел, заслушав доводы сторон, решение районного суда оставил без изменения, апелляционные жалобы без удовлетворения.