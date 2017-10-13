Студента одного из рязанских колледжей осудят за наркопреступление

Как сообщает сайт следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по области, завершено расследование уголовного дела в отношении несовершеннолетнего жителя Рязани. Юношу обвиняют в незаконном приобретении и хранении без цели сбыта наркотических средств в крупном размере.

Следствием установлено, что 2 марта этого года 17-летний студент одного из рязанских колледжей, ранее употреблявший наркотические средства, с помощью сети интернет через «закладку» приобрел у своего знакомого для личного потребления наркотические средства синтетического происхождения. Оплатил приобретение он с помощью системы электронных платежей. Наркотики у молодого человека изъяли сотрудники полиции.

В рамках расследования уголовного дела юноша полностью признал свою вину и пояснил, что первый раз наркотиками его «угостил» знакомый, а за последующие дозы ему уже приходилось платить самому. В отношении продавца наркотиков материалы уголовного дела выделены в отдельное производство.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело после утверждения прокурором Московского района Рязани обвинительного заключения направлено в суд и сейчас рассматривается по существу.