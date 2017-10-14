Как сообщает сайт администрации областного центра, в связи с проведением ремонтных работ на теплотрассе в районе дома №36 по улице Щорса с сегодняшнего дня до 24.00 17 октября ограничено движение транспорта. Движение ограничено по полосе движения от пересечения с улицы Нахимова в сторону улицы Ушакова.
В Рязани до вторника ограничили движение транспорта по одной из улиц
12:03 13.10.2017 / Актуально
Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 13 октября 2017 года
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