В Рязани до вторника ограничили движение транспорта по одной из улиц

Как сообщает сайт администрации областного центра, в связи с проведением ремонтных работ на теплотрассе в районе дома №36 по улице Щорса с сегодняшнего дня до 24.00 17 октября ограничено движение транспорта. Движение ограничено по полосе движения от пересечения с улицы Нахимова в сторону улицы Ушакова.