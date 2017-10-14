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Любители футбола смогут бесплатно увидеть игру рязанского «Элекс-Фаворита» с «МосПолитехом»

12:29 / Спорт
Матч пройдет в субботу, 14 октября, в ФСК «Звезда» в городе Рыбное
Любители футбола смогут бесплатно увидеть игру рязанского «Элекс-Фаворита» с «МосПолитехом»

В субботу, 14 октября, «Элекс-Фаворит» проведёт матч 3 тура первенства России по мини-футболу среди команд Высшей лиги конференции «Запад» с московским клубом «МосПолитех».

Как сообщает пресс-служба рязанского клуба, руководство нашей команды приняло решение сделать вход для болельщиков на этот матч бесплатным. К игре подготовлена официальная программка, в которой опубликовано интервью генерального директора «Элекса-Фаворита» Виталия Громова. В нём он рассказал о своей поездке на семинар АМФР в Москву, о договорённостях, достигнутых там, а также поделился перспективами возрождения турнира Первой лиги.

Для тех болельщиков, которые не смогут попасть на игру, клуб планирует организовать прямую видеотрансляцию. Посмотреть её можно будет по ссылке.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 13 октября 2017 года
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