Любители футбола смогут бесплатно увидеть игру рязанского «Элекс-Фаворита» с «МосПолитехом»

Матч пройдет в субботу, 14 октября, в ФСК «Звезда» в городе Рыбное

В субботу, 14 октября, «Элекс-Фаворит» проведёт матч 3 тура первенства России по мини-футболу среди команд Высшей лиги конференции «Запад» с московским клубом «МосПолитех».

Как сообщает пресс-служба рязанского клуба, руководство нашей команды приняло решение сделать вход для болельщиков на этот матч бесплатным. К игре подготовлена официальная программка, в которой опубликовано интервью генерального директора «Элекса-Фаворита» Виталия Громова. В нём он рассказал о своей поездке на семинар АМФР в Москву, о договорённостях, достигнутых там, а также поделился перспективами возрождения турнира Первой лиги.

Для тех болельщиков, которые не смогут попасть на игру, клуб планирует организовать прямую видеотрансляцию. Посмотреть её можно будет по ссылке.