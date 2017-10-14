В Рязанской области в ходе рейда ГИБДД «Автобус» за день выявили около 50 нарушений

Как сообщает сайт УМВД России по области, в регионе проводится профилактический рейд по выявлению нарушений, допущенных в ходе пассажирских перевозок. Специалисты проверяют как организации перевозчиков, так и водителей маршрутного транспорта. Инспекторы контролируют соблюдение водителями автобусов правил дорожного движения. При этом особое внимание уделяют правонарушениям, связанным с проездом перекрестков, остановкой в неустановленных местах, соблюдением скоростного режима.

В течение недели сотрудники ГИБДД провели несколько таких рейдов. Только за один день работы было выявлено около 50 нарушений, совершенных водителями маршрутных транспортных средств.