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В Рязанском медицинском университете проводят исследования на клеточном уровне

14:37 / Здоровье
В Рязанском медицинском университете проводят исследования на клеточном уровне

Лаборатория клеточного культивирования, недавно созданная в университете, занимается таким современным направлением, как биомедицина. Сотрудники и студенты вуза теперь имеют возможность увидеть, как ведут себя определенные живые клетки (человеческие либо взятые от животных) после физического или химического воздействия. Такие исследования необходимы для понимания глубинных процессов в человеческом организме и впоследствии дают практический выход в виде новых лекарственных препаратов или приборов.

В настоящее время на базе лаборатории сформированы три научные группы, которые уже приступили к конкретным исследованиям. Первая группа занимается доклиническим тестированием лекарств, вторая изучает влияние определенных препаратов на стенки сосудов, третья – работает над созданием в искусственных условиях клеток мышечной ткани.

По словам заведующего кафедрой патологической анатомии медуниверситета, старшего научного сотрудника клеточной лаборатории Романа Деева, сегодня лечение клеточными препаратами – уже не экзотика, и лаборатория дает возможность будущим врачам самим поработать с этими современными технологиями. Также лаборатория открывает новые возможности для научно-исследовательской работы, которая активно ведется в вузе.

Лаборатория представляет собой боксированные помещения с мощной системой вентиляции и современным оборудованием, которое позволяет выполнять весь круг исследований с использованием культивирования живых клеток. Предполагается, что лаборатория будет дооснащаться под конкретные исследования.

Фото из архива РязГМУ

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 13 октября 2017 года
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