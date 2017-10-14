В Рязанскую область прибыла делегация школьников из Венгрии

Их пригласили к себе в гости учащиеся и педагоги школы №3 города Рыбного. В составе делегации 11 школьников и 6 педагогов из гимназии города Сентеш, что на юге Венгрии. Еще в мае педагоги гимназии обратились в Рыбновскую районную администрацию с предложением завязать дружбу с какой-нибудь школой. В управлении образования порекомендовали школу №3, как опорную и лучшую в городе по многим показателям.

Рыбновский район привлек внимание венгров тем, что некоторые педагоги из гимназии Сентеша уже бывали на родине Сергея Есенина и изъявили желание привезти туда своих школьников. А поскольку в составе приехавшей в Рыбное группы несколько ребят занимаются водным поло, для гостей в ФСК «Звезда» организовали спортивную программу. Традиционную «Зарядку с чемпионом» провели для юных рыбновских спортсменов и теперь уже их друзей из Венгрии призер чемпионата мира и чемпион Европы по самбо Али Куржев и двукратный чемпион Европы по самбо Михаил Полянсков. Знаки ГТО физкультурникам вручила заместитель главы администрации района Надежда Анисимова. Также для ребят прошел мастер-класс по самбо и художественной гимнастике, а на водных дорожках бассейна школьники из городов Рыбное и Сентеш разыграли награды в эстафетах. Победила дружба.

Пссле заплыва гости отправились на экскурсию на родину С.А. Есенина, в Константиново, а проживать они будут в семьях жителей города Рыбного. Начальник управления образования Рыбновского района Елена Кондрашова считает, что проживание в семьях принесет обоюдную пользу. Венгерские школьники изучают в гимназии русский язык, а рыбновцы – английский. Языковое общение взаимно обогатит друг друга. Узнать из первых уст о стране также будет интересным. В семье Назаровых, например, будет проживать восемнадцатилетняя Анна Пушкаш. Ольга Алексеевна Назарова и ее пятнадцатилетний сын Андрей приготовили для гостьи интересную программу с русскими пирогами, шашлыками и баней с дубовыми вениками.

Венгерские школьники и педагоги будут гостить у рыбновцев до понедельника, а потом их еще ждет экскурсию по Москве. С ответным визитом ребята из школы №3 города Рыбного отправятся в Венгрию весной 2018 года. Приглашение они уже получили.