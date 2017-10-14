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Рязанский «Политех» открыл кафедру на автопредприятии

14:44 / Общество
Автор фото: Валентина Севостьянова | Рязанский «Политех» открыл кафедру на автопредприятии
Фото: Валентина Севостьянова.

За последние годы «Политех» открыл базовые кафедры в ОАО «Тяжпрессмаш», ЖБИ-2, автоколонне-1310, в «Технониколь» и других предприятиях и продолжает создавать новые. Кафедра «Эксплуатация дорожно-строительных машин и оборудования», открывшаяся в АО «Рязаньавтодор», – четырнадцатая по счету. Примечательно, что открытие состоялось в год 80-летия создания предприятия.

– Специальности, которые открывает вуз, востребованы, – говорит директор института Игорь Мурог. – Для студентов это возможность более глубоко изучить профессию на производстве, а для предприятий – привлечь молодых и грамотных специалистов. Такая форма обучения поможет будущим инженерам на практике изучать производство и более активно применять знания в своей работе. Студенты кафедры будут иметь возможность и обучаться, и стажироваться в АО «Рязаньавтодор».

На открытии кафедры выступили министр транспорта и автомобильных дорог области Андрей Савичев, генеральный директор АО «Рязаньавтодор» Валерий Бебко. Заведущий гаражом Валерий Шершнев познакомил будущих специалистов с автопарком, принципом работы современных машин, которые сегодня используются на дорогах области.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 13 октября 2017 года
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