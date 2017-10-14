В Рязанской области в рамках проекта ОНФ «Генеральная уборка» ликвидировали 61 свалку

Эксперты ОНФ подвели итоги работы проекта «Генеральная уборка» за восемь месяцев этого года. За это время на «Интерактивную карту свалок» проекта поступило 13 992 обращения от граждан со всех регионов России, сообщает пресс-служба ОНФ.

Координатор проекта «Генеральная уборка», депутат Госдумы РФ Владимир Гутенев отметил, что с каждым днем число проблем, решенных благодаря «Интерактивной карте свалок», растет. «На сегодняшний день благодаря работе наших активистов мы добились решения 4951 проблемы, связанной с нарушениями правил складирования отходов,» – сообщил он.

В Рязанской области на интерактивную карту свалок нанесено 237 объектов. 61 свалку ликвидировали.