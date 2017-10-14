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В Рязанской области задержали наркоторговцев

14:53 / Общество

Как сообщает сайт УМВД России по области, полицейские задержали 23-летнего жителя Рязанского района, который в качестве курьера-закладчика нелегального интернет-магазина распространял синтетические наркотики на территории областного центра. На одной из улиц Рязани оперативники отыскали «закладку» с наркотиком, которую сделал подозреваемый. Запрещенные вещества были обнаружены и по месту его проживания в селе Шумашь. Всего было изъято 42 грамма наркотиков синтетического происхождения, принадлежавших молодому человеку. Возбуждено уголовное дело по факту покушения на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере.

В рамках работы по пресечению деятельности этого же интернет-магазина полицейские провели обыск в квартире 30-летнетнего рязанца, проживающего в Октябрьском районе. У злоумышленника изъяты 35 граммов синтетического наркотика и 2 грамма героина. Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.228 УК РФ – незаконное хранение наркотиков в крупном размере.

Злоумышленникам грозит до 15 и до 10 лет лишения свободы соответственно.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 13 октября 2017 года
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