Подрядчики, задержавшие сроки капитального ремонта рязанских домов, будут оштрафованы

Об этом сообщил исполняющий обязанности начальника Государственной инспекции жилищного и строительного надзора Иван Миронов, который сегодня оценил качество капитального ремонта многоквартирных домов на Куйбышевском шоссе. Речь шла о домах №№ 1, 3, 5, 7, 11, капитальный ремонт которых вышел за рамки запланированных сроков.

– Было дано четкое указание: закончить работы по ремонту фасадов, кровель и систем отопления до 15 сентября, в домах на Куйбышевском шоссе – 9 сентября. Мы видим, что работы завершаются только сейчас, идет устранение недоделок. Фонд капитального ремонта выставил претензии и штрафные санкции подрядной организации за задержку сроков, – сказал Иван Миронов.

Руководитель ведомства отметил, что Государственная инспекция жилищного и строительного надзора по поручению главы региона Николай Любимова контролировала выполнение капитального ремонта во всех домах региона.

– Были созданы группы, в которые входили представители общественности, политической партии «Единая Россия», администраций муниципалитетов области, жилищные инспекторы. Комиссионное обследование коснулось более 190 домов, вошедших в программу капремонта этого года. В 158 ремонтируемых домах были зафиксированы нарушения. Информация о них была передана подрядным организациям и в Фонд капремонта. Почти все нарушения устранены, – сообщил Иван Миронов.

Что касается жилых домов на Куйбышевском шоссе, то все работы здесь планируется завершить до 1 ноября.