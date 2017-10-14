В Рязанской области два работника газозаправочных станций отправятся под суд

Как сообщает сайт следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по области, возбуждено уголовное дело в отношении работника газозаправочной станции, которого подозревают в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

По данным следствия, в августе этого года работник газозаправочной станции в городе Михайлове во время продажи сжиженного углеводородного газа вопреки правилам безопасности закачал газ в газовый баллон с истекшим сроком службы и нарушил нормы и правила промышленной безопасности по заполнению баллонов.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

Завершено уголовное дело в отношении сливщика–разливщика сжиженного углеводородного газа из автомобильных газозаправочных станций Александро-Невского района. В июле этого года мужчина на установке по заправке автомобилей заправил бытовой газовый баллон взрывопожароопасной пропан-бутановой газовой смесью.

Наполнение бытовых газовых баллонов сжиженным углеводородным газом на АГЗС представляет опасность, так как наполнение производится на оборудовании, не предназначенном для наполнения бытовых газовых баллонов, пригодность баллона к применению не контролируется, не производится его контрольное взвешивание, отсутствует возможность безопасного опорожнения неисправных и переполненных баллонов. Тем самым ставится под угрозу безопасность потребителей, так как без взвешивания на весовой установке невозможно проконтролировать степень наполнения баллонов. При переполнении баллона свыше требуемого объема при незначительном повышении температуры окружающей среды давление может повыситься и баллон взорвется.