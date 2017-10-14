В Рязани начал работу Всероссийский историко-образовательный форум «Парад эпох»

Он проводится в поддержку реализации государственной программы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы». Его организаторы – Министерство образования и науки РФ и общероссийская общественная организация «Российский Союз молодежи».

В Рязань приехали более 200 студентов, представителей клубов исторической реконструкции, поисковых отрядов из 30 регионов России. Участников форума в областной библиотеке имени Горького приветствовал доктор исторических наук, ректор РГУ имени С.А. Есенина Андрей Минаев.

– История – это основа настоящего, прошлого и будущего. Давайте любить ее и вместе изучать. Наша страна прошла сложный путь, и каждая эпоха делал свой вклад в становление России, мощной и сильной державы – сказал Андрей Минаев.

– Для нашей библиотеки большая честь принимать гостей и участников форума. От молодежи во многом зависит авторитет и величие нашей Родины, – отметила директор областной библиотеки имени Горького Наталья Гришина.

В течение двух дней молодые люди будут принимать участие в тематических образовательных площадках, практических занятиях, дискуссиях с участием экспертов в сфере военной истории. Завершится форум 14 октября.