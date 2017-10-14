14 воспитанникам спортшкол Рязани присвоили звание «Кандидат в мастера спорта»

Как сообщает сайт администрации областного центра, приказом регионального минспорта от 29 сентября в связи с выполнением спортсменами требований и норм Единой всероссийской спортивной классификации, спортивный разряд «Кандидат в мастера спорта» присвоен 14 воспитанникам муниципальных спортивных школ Рязани.

Звания КМС получили спортсмены из школ «Антей», «Комета», «Юпитер», «Золотые купола» и «Фаворит»:

Максим Уник – спортивная борьба – «Антей»;

Александра Зайцева – спортивная борьба – «Антей»;

Дмитрий Нечаев – дзюдо – «Комета»;

Виталий Харитонов – самбо – «Юпитер»;

Эрик Авалян – рукопашный бой – «Юпитер»;

Денис Чупров – дзюдо – «Комета»;

Илья Фалин – дзюдо – «Комета»;

Наталья Чубарыкина – спортивная борьба – «Антей»;

Анатолий Максимов – кикбоксинг – «Золотые купола»;

Данил Черепахин – джиу-джитсу – «Юпитер»;

Владислав Самохвалов – джиу-джитсу – «Юпитер»;

Марат Кипов – джиу-джитсу – «Юпитер»;

Константин Гусев – джиу-джитсу – «Юпитер»;

Михаил Богданов – бильярдный спорт – «Фаворит».