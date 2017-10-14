лизинг
04:58 МСК
Суббота
14 / 10 / 2017
Выпуск № 180 (5467)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Рекламодателям
Архив номеров Подписка Войти
Главная страница / Рязанские новости
133

14 воспитанникам спортшкол Рязани присвоили звание «Кандидат в мастера спорта»

15:46 / Общество

Как сообщает сайт администрации областного центра, приказом регионального минспорта от 29 сентября в связи с выполнением спортсменами требований и норм Единой всероссийской спортивной классификации, спортивный разряд «Кандидат в мастера спорта» присвоен 14 воспитанникам муниципальных спортивных школ Рязани.

Звания КМС получили спортсмены из школ «Антей», «Комета», «Юпитер», «Золотые купола» и «Фаворит»:

Максим Уник – спортивная борьба – «Антей»;

Александра Зайцева – спортивная борьба – «Антей»;

Дмитрий Нечаев – дзюдо – «Комета»;

Виталий Харитонов – самбо – «Юпитер»;

Эрик Авалян – рукопашный бой – «Юпитер»;

Денис Чупров – дзюдо – «Комета»;

Илья Фалин – дзюдо – «Комета»;

Наталья Чубарыкина – спортивная борьба – «Антей»;

Анатолий Максимов – кикбоксинг – «Золотые купола»;

Данил Черепахин – джиу-джитсу – «Юпитер»;

Владислав Самохвалов – джиу-джитсу – «Юпитер»;

Марат Кипов – джиу-джитсу – «Юпитер»;

Константин Гусев – джиу-джитсу – «Юпитер»;

Михаил Богданов – бильярдный спорт – «Фаворит».

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 13 октября 2017 года
Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, чтобы быть в курсе всех важных событий.

Ранее по теме:

Рязанская делегация отправилась на Всемирный фестиваль молодёжи и студентов в Сочи

В Рязанской области два работника газозаправочных станций отправятся под суд

В Рязанской области задержали наркоторговцев

Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на II полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте также:
16:54
Рязанцам напоминают: в воскресенье Всемирный день мытья рук
16:53
Рязанские легкоатлеты закроют летний спортивный сезон
16:13
Вопросы привлечения инвестиций в Рязанскую область обсудили сегодня во время встречи губернатор Николай Любимов и управляющий директор по региональной политике и взаимодействию с органами власти и Федеральным Собранием УК «РОСНАНО» Дмитрий Криницкий
15:59
В Рязанской области столкнулись две легковушки и грузовик
15:57
Рязанцы могут совершить прогулку с главным врачом городской больницы №10
Что ещё интересного происходит?
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Контакты
Рекламные страницы