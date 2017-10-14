14 воспитанникам спортшкол Рязани присвоили звание «Кандидат в мастера спорта»

Как сообщает сайт администрации областного центра, приказом регионального минспорта от 29 сентября в связи с выполнением спортсменами требований и норм Единой всероссийской спортивной классификации, спортивный разряд «Кандидат в мастера спорта» присвоен 14 воспитанникам муниципальных спортивных школ Рязани.
Звания КМС получили спортсмены из школ «Антей», «Комета», «Юпитер», «Золотые купола» и «Фаворит»:
Максим Уник – спортивная борьба – «Антей»;
Александра Зайцева – спортивная борьба – «Антей»;
Дмитрий Нечаев – дзюдо – «Комета»;
Виталий Харитонов – самбо – «Юпитер»;
Эрик Авалян – рукопашный бой – «Юпитер»;
Денис Чупров – дзюдо – «Комета»;
Илья Фалин – дзюдо – «Комета»;
Наталья Чубарыкина – спортивная борьба – «Антей»;
Анатолий Максимов – кикбоксинг – «Золотые купола»;
Данил Черепахин – джиу-джитсу – «Юпитер»;
Владислав Самохвалов – джиу-джитсу – «Юпитер»;
Марат Кипов – джиу-джитсу – «Юпитер»;
Константин Гусев – джиу-джитсу – «Юпитер»;
Михаил Богданов – бильярдный спорт – «Фаворит».