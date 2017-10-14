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Назначен главный врач Рязанского областного противотуберкулезного диспансера

15:53 / Актуально

Марина Муравьева назначена главным врачом областного противотуберкулезного диспансера, сообщает сайт регионального министерства здравоохранения области.

Марина Муравьева закончила лечебный факультет Рязанского медицинского института им. академика И.П. Павлова в 1984 году. В областной тубдиспансер пришла в 1989 году врачом-стажером, с 1990 года – врач-фтизиатр 3 отделения легочного туберкулеза, с февраля 1992 года – заместитель главного врача по медицинской части. С декабря 2014 года исполняла обязанности главного врача диспансера, является главным внештатным специалистом-фтизиатром министерства здравоохранения Рязанской области.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 13 октября 2017 года
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