Назначен главный врач Рязанского областного противотуберкулезного диспансера

Марина Муравьева назначена главным врачом областного противотуберкулезного диспансера, сообщает сайт регионального министерства здравоохранения области.

Марина Муравьева закончила лечебный факультет Рязанского медицинского института им. академика И.П. Павлова в 1984 году. В областной тубдиспансер пришла в 1989 году врачом-стажером, с 1990 года – врач-фтизиатр 3 отделения легочного туберкулеза, с февраля 1992 года – заместитель главного врача по медицинской части. С декабря 2014 года исполняла обязанности главного врача диспансера, является главным внештатным специалистом-фтизиатром министерства здравоохранения Рязанской области.