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Рязанцы могут совершить прогулку с главным врачом городской больницы №10

15:57 / Здоровье

Как сообщает сайт регионального минздрава, в воскресенье, 15 октября, в центральном парке культуры и отдыха Рязани в рамках проекта «Забота и здоровье» пройдет акция «Прогулка с врачом», которая направлена на популяризацию ходьбы как самого легкого и доступного метода профилактики болезней сердца и сосудов. В этот раз ее проведет главврач 10-й городской больницы Ольга Быстрова.

Участники соберутся у входа в ЦПКиО со стороны улицы Пушкина. Регистрация с 11.00 до 12.00 часов. Начало прогулки в 12.00 часов.

Во время акции все желающие смогут рассчитать индекс массы тела, измерить свой вес, пульс, артериальное давление, получить рекомендации специалистов, а также задать ряд вопросов о здоровом образе жизни, влиянии привычек на состояние здоровья.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 13 октября 2017 года
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