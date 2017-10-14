ДТП произошло сегодня днем на 1-м километре автомобильной дороги Ряжск-Рязань, сообщает сайт главного управления МЧС России по области. Сообщение о ДТП поступило на пульт дежурного «01» в 14.47. По уточненной информации столкнулись легковые автомобили «Дэу-Нексиа», «ВАЗ-2107» и грузовой автомобиль «МАЗ-6312». В ДТП пострадали люди. На ликвидацию последствий ДТП выезжали пожарный автомобиль, трое сотрудников Государственной противопожарной службы.
В Рязанской области столкнулись две легковушки и грузовик
15:59 13.10.2017 / Происшествия
Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 13 октября 2017 года
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