В Рязанской области столкнулись две легковушки и грузовик

ДТП произошло сегодня днем на 1-м километре автомобильной дороги Ряжск-Рязань, сообщает сайт главного управления МЧС России по области. Сообщение о ДТП поступило на пульт дежурного «01» в 14.47. По уточненной информации столкнулись легковые автомобили «Дэу-Нексиа», «ВАЗ-2107» и грузовой автомобиль «МАЗ-6312». В ДТП пострадали люди. На ликвидацию последствий ДТП выезжали пожарный автомобиль, трое сотрудников Государственной противопожарной службы.