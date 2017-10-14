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Вопросы привлечения инвестиций в Рязанскую область обсудили сегодня во время встречи губернатор Николай Любимов и управляющий директор по региональной политике и взаимодействию с органами власти и Федеральным Собранием УК «РОСНАНО» Дмитрий Криницкий

16:13 / Власть

По словам Дмитрия Криницкого, за десять лет работы компания РОСНАНО по всей стране построила 87 производств, запустила 15 нано-центров. «Сейчас у компании высвобождаются свободные ресурсы, и мы хотим рассмотреть Рязанскую область, как одну из площадок для наших инвестиций. Если предприятиям необходима поддержка РОСНАНО и инвестиционные ресурсы, мы готовы работать с новыми силами, новыми компетенциями в вашем регионе», – сказал Дмитрий Криницкий. Кроме того, компания готова тиражировать свои производства, создавать производственные филиалы на территории Рязанской области.

Как отметил Дмитрий Криницкий, у рязанского региона есть ряд преимуществ: близость к Москве, наличие научной и производственной базы, серьезный кадровый потенциал. «У наших инвестиций высокий КПД и мы можем рассмотреть Рязанскую область как реального партнера, – сказал он. – Главное, чтобы предприятия, которые работают на территории региона, были сами мотивированы к развитию».

Губернатор Николай Любимов отметил, что в регионе есть ряд производственных проектов, которые представляют собой примеры успешного бизнеса и готовы развиваться дальше, расширяться, вкладывать деньги в научные исследования, выходить на новые внутренние и внешние рынки, привлекать инвестиции. Это, в частности, производства в сфере светового оборудования, электротехники, строительных материалов, робототехники и ряда других. «Мы очень заинтересованы в привлечении инвестиций в производства и с удовольствием будем развивать сотрудничество с РОСНАНО в этом направлении, – сказал глава региона. – Будем этой работой заниматься на самом серьезном уровне с участием наших министерств, специалистов, научных учреждений и, конечно, производственную базу будем привлекать в полном объеме».

Источник: сайт правительства Рязанской области

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 13 октября 2017 года
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