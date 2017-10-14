Рязанские легкоатлеты закроют летний спортивный сезон

В воскресенье, 15 октября, в Рязани на стадионе спортшколы «ЦСК» пройдут легкоатлетические соревнования, посвященные закрытию летнего спортивного сезона этого года. Торжественное открытие соревнований – в 10.45, начало забега – в 11.00. Заявки на участие принимаются в спортшколе «Юность» сегодня до конца рабочего дня, об этом сообщает сайт администрации областного центра.

Каждому участнику необходимо иметь при себе документ, подтверждающий возраст. В день старта именные заявки установленной формы и заверенные врачом представляются в секретариат до 10.30. Телефон/факс отделения легкой атлетики спортшколы «Юность»: 8-(4912) 76-12-11, е-mail: rzn.maneg@yandex.ru.

Соревнования проводятся по следующим возрастным группам и на дистанциях:

300 м – девочки и мальчики 2008 г.р. и моложе;

1 000 м – девочки, девушки, мальчики, юноши: 2006-2007 гг.р., 2004-05 гг.р., 2002-2003 гг.р, 2000-2001 гг.р.;

2 000 м – женщины и мужчины: 1994-1999 гг.р., 1983-1993 гг.р, 1973-1982 гг.р., 1963-1972 гг.р., 1953-1962 гг.р., 1952 г.р. и старше.