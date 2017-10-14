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Рязанцам напоминают: в воскресенье Всемирный день мытья рук

16:54 / Общество

Детский фонд ООН официально объявил 15 октября Всемирным днем мытья рук (Global Handwashing Day), который впервые прошел в 2008 году в рамках провозглашенного Генеральной Ассамблеей ООН Года санитарии. Казалось бы, вопрос о том, мыть ли собственные руки — это личное дело человека, и каждый может решать его в силу своей чистоплотности и воспитания. С другой стороны, как отмечают эксперты ООН и Всемирной организации здравоохранения, проблема немытых рук имеет катастрофические последствия, если рассматривать ее в мировом масштабе. Через немытые руки в организм человека попадают возбудители таких страшных заболеваний, как холера, вирусная пневмония, гепатит, грипп и ОРВИ. «Грязные руки» являются одной из главных причин высокой детской смертности в Азии и Африке, поскольку нерегулярное мытьё рук может вызвать такие заболевания, как холера, дифтерия, пневмония, гепатит, грипп и обычная простуда, коньюнктивит, чесотка, различные грибковые заболевания. По данным ЮНИСЕФ, ежедневно только от диареи, которую еще называют «болезнью грязных рук», умирают пять тысяч детей.

Во многих странах в День мытья рук при помощи СМИ дается старт общенациональным гигиеническим кампаниям, школьникам раздают информационные брошюры. Не обходится и без своеобразных рекордов. Так, несколько лет назад 15 октября жители Бангладеш провели грандиозную по количеству участников акцию — по всей стране одновременно мыли руки 53 тысячи человек. В России этот день пока не получил столь широкого распространения.

Источник: www.calend.ru

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 13 октября 2017 года
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