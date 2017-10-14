В Рязанском госуниверситете проходит фестиваль науки

В пятницу, 13 октября, в Рязанском государственном университете имени С.А. Есенина стартовал традиционный фестиваль науки «РГУ.science»

Фестиваль проходит уже четвертый раз при поддержке Министерства образования и науки РФ, правительства Рязанской области и МГУ имени М.В. Ломоносова. Фестиваль в РГУ входит в комплекс мероприятий Всероссийского фестиваля науки, главным событием которого является фестиваль науки в Москве.

Фестиваль стартовал весело и празднично в конференц-зале РГУ. Открытие прошло в форме научного шоу. По залу летали шарики, рассыпались блестки, клубился «дым».

– Фестиваль направлен на то, чтобы показать вам, что такое наука, что такое научные достижения, приобщить вас к правильному интересному мышлению, правильному интересному образу жизни, – сказал, приветствуя собравшихся, ректор РГУ имени С.А. Есенина Андрей Минаев.

Символическую ленточку перерезали, открывая фестиваль, первый заместитель министра образования Рязанской области Ольга Колесник и начальник отдела министерства промышленности и экономического развития региона Александр Паршин.

– Хотелось бы, чтобы интерес к фестивалю, к науке, который есть у вас сегодня, привел вас к интересу к профессии, ведь в будущем именно вам делать научные открытия, – обратилась к гостям фестиваля Ольга Колесник.

В рамках фестиваля в вузе в течение двух дней работает более 70 площадок разной тематики. Их организаторы – все факультеты и кафедры университета. Вход повсюду – свободный. Пришедших ждет множество открытых научных шоу, творческих мастерских, научно-популярных лекций, мастер-классов, интерактивных выставок, экспозиций и экскурсий. Главные посетители фестиваля – школьники. В прошлом году на его площадках побывало около трех тысяч человек.