Более 120 тысяч рязанцев пользуются социальными картами «Забота»

Такие данные были озвучены в ходе очередного совещания по вопросам реализации социальной программы «Забота», которое провела Рязанская торгово-промышленная палата. Как сообщает сайт администрации областного центра, в совещании участвовали представители управления инвестиционной политики, развития малого бизнеса и потребительского рынка, а также руководители и представители торговых предприятий.

Президент торгово-промышленной палаты Татьяна Гусева, открывая совещание, отметила, что товары, реализуемые по программе «Забота», продолжают пользоваться большим спросом. Продолжают поступать обращения граждан и о включении в программу магазинов, находящихся в шаговой доступности.

В настоящее время по ряду продуктов, которые приобретаются по карте «Забота», снизился покупательский спрос. Так, пользователи карт «Забота» стали покупать молоко, кисломолочные продукты на 10,8 процента меньше; пшено – на 18,89 процента, мясные деликатесы – на 15,07 процента. Продажи геркулеса, хлеба черного и батона «Нарезного» увеличились в среднем на 6-10 процентов.