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В Рязанской области ребенка, не прошедшего туберкулезную диагностику, не взяли в детский сад

17:06 / Общество
Мать ребенка обратилась в суд, но проиграла

Как сообщает портал УЗРФ, Сапожковский районный суд рассмотрел гражданское дело о признании незаконным отказ детсада в приеме ребенка.

Женщина оформила отказ от профилактической противотуберкулезной помощи дочери, так как у ребенка аллергия на пробу Манту. На альтернативные методы туберкулезной диагностики она не согласилась, поэтому в приеме в дошкольное учреждение ей отказали. Руководитель детского сада пояснила, что такое решение было принято, потому что нет доказательств, исключающих наличие туберкулезной инфекции у ребенка. Суд признал отказ детского дошкольного учреждения законным. Решение в силу не вступило и может быть обжаловано.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 13 октября 2017 года
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