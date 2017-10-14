В Рязанской области ребенка, не прошедшего туберкулезную диагностику, не взяли в детский сад

Мать ребенка обратилась в суд, но проиграла

Как сообщает портал УЗРФ, Сапожковский районный суд рассмотрел гражданское дело о признании незаконным отказ детсада в приеме ребенка.

Женщина оформила отказ от профилактической противотуберкулезной помощи дочери, так как у ребенка аллергия на пробу Манту. На альтернативные методы туберкулезной диагностики она не согласилась, поэтому в приеме в дошкольное учреждение ей отказали. Руководитель детского сада пояснила, что такое решение было принято, потому что нет доказательств, исключающих наличие туберкулезной инфекции у ребенка. Суд признал отказ детского дошкольного учреждения законным. Решение в силу не вступило и может быть обжаловано.