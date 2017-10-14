Рязанцам напоминают: в воскресенье Международный день сельских женщин

Международный день сельских женщин (International Day of Rural Women) ежегодно отмечается 15 октября. Сельские женщины составляют более четверти населения земного шара. Идея проведения Всемирного дня сельских женщин была предложена на 4-й Женской конференции ООН, прошедшей в 1995 году в Пекине. Проведение этого дня рассматривалось как практический путь получения общественного признания и поддержки многогранной роли сельских женщин. В итоге было решено, что Всемирный день сельских женщин будет отмечаться ежегодно 15 октября. А в 2007 году праздник официально был утверждён Генеральной Ассамблеей ООН.

Источник: www.calend.ru