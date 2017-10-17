Губернатор Рязанской области Николай Любимов принял участие в работе XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов

15 октября Президент РФ Владимир Путин поздравил представителей молодежи регионов России и зарубежных стран с открытием XIX Всемирного фестиваля. В торжественной церемонии открытия форума принял участие губернатор Николай Любимов.

В этом году Фестиваль, который проходит в Олимпийском парке Сочи, собрал около 50 тысяч человек из России и из-за рубежа. Президент РФ Владимир Путин отметил, что «молодежь разных стран, национальностей, вероисповеданий, объединяет общее чувство ценности и цели, стремление к свободе, счастью, к миру и согласию на планете, желание созидать, добиваться большего».

Рязанскую область на Фестивале представляет многочисленная делегация, в составе которой лидеры студенческого самоуправления, активисты общественных объединений, молодые ученые, инженеры, врачи, педагоги, менеджеры, предприниматели, спортсмены, журналисты, представители творческих профессий.

Губернатор Николай Любимов перед началом церемонии открытия посетил стенд Рязанской области, размещенный на выставке «Регионы России и мира/Youth Expo.Regions», где представлены главные достопримечательности области и памятные места, связанные с жизнью и деятельностью известных уроженцев Рязанского края, интересные исторические факты и события. Губернатор высоко оценил работу интерактивной площадки региона, отметив находчивость и нестандартный подход разработчиков проекта. «Замечательно ребята подошли ко всему, видно, что постарались. Все очень современно и симпатично выглядит», – сказал Николай Любимов.

В беседе с представителями региона губернатор подчеркнул, что у молодых людей должна быть возможность реализовать себя в Рязанской области. «Для этого должны быть современные рабочие места. Это, как раз то, что относится к цифровой экономике, дает возможность работать с минимальным набором рабочих атрибутов, с Интернетом, с IT-техникой. Люди едут в Москву, а можно все это наладить в Рязанской области. Главное, чтобы это хорошо оплачивалось, поддерживалось, чтобы была необходимая инфраструктура. Необходимо, чтобы Рязанская область стала «цифровым» регионом. Это позволит оставаться здесь молодым специалистам, реализовывать стартапы и привлекать инвестиции. Цифровая экономика открывает широкие перспективы», – отметил Николай Любимов.

В ходе общения главы региона с рязанцами речь также шла о молодежных проектах. «Самое главное – понять, что именно нужно. Люди постарше не всегда могут попасть в формат, который нравится молодым. Если они выйдут с креативными нужными идеями, если займутся их реализацией, то, конечно, мы поддержим такие инициативы», – сказал Николай Любимов. Он выразил надежду, что региональная молодежная делегация ярко представит Рязанскую область на фестивале, что позволит более эффективно выстраивать межрегиональные и международные связи. «Если Рязанской областью заинтересуются все, кто приходит ознакомиться с нашим стендом, это уже 100 процентов дела. Значит, они приедут к нам, будут с нами контактировать, а в дальнейшем, может быть, и работать», – подчеркнул Губернатор.

Говоря о своих впечатлениях от Фестиваля, Николай Любимов отметил: «Здесь чувствуется атмосфера энергии, бодрости, молодости, позитива. Нет угрюмых лиц. Думаю, что наши рязанцы найдут много друзей на сочинской земле. Для ребят это воспоминания на всю жизнь», – сказал губернатор.

Источник: сайт правительства Рязанской области