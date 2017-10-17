ФК «Рязань» сыграл вничью с белгородским «Энергомашем»

Этим домашним матчем наша команда завершила первый круг первенства

ФК «Рязань» 14 октября на стадионе «Спартак» сыграл вничью – 1:1 – с белгородским «Энергомашем» в домашнем матче ФОНБЕТ Первенства ПФЛ России (группа «Центр).

Поединок хозяева поля провели в таком составе: Правкин, Лабзин, Мещеряков (Барков, 75), Коляев (Сапельников, 57), Шахназаров (Корольков, 79), Ваганов, Абовня, Скляров (Маричев, 26), Кулешов (Сентюрин, 46), Ващенко, Елисеев.

Гости начали игру с места в карьер, открыв счёт уже на первой минуте встречи. Через десять минут Сергей Правкин в красивом прыжке вытащил мяч из угла ворот.

Постепенно хозяева приспособились к сопернику, запал гостей иссяк и игра пошла на равных. На 38-й минуте отличный момент, чтобы отыграться, упустил Владислав Мещеряков. То, что не удалось «рязанцам» сделать в первой половине встречи, удалось во второй. На 59-й минуте Артур Шахназаров пробил штрафной, Мартун Абовян из «пятачка» в районе 11-метровй отметки головой переправил мяч в сетку.

В концовке матча инициативой владели «рязанцы», создав несколько хороших моментов для взятия ворот, но счёт так и не изменился.

Результаты других матчей, сыгранных 14 октября:

ФК «Калуга» - «Строгино» (Москва) 1:0

«Химик» (Новомосковск) - «Сокол» (Саратов) 2:2

«Торпедо-Москва» - «Сатурн» (Раменское) 0:0

«Зенит» (Пенза) - «Металлург» (Липецк) 3:3

«Динамо-Брянск» - «Зоркий» (Красногорск) 2:0

«Арарат» (Москва) - «Ротор-Волгоград -2» 2:0.

Матчем с «Энергомашем» ФК «Рязань» завершил первый круг первенства.

Первая пятёрка команд группы «Центр» выглядит так:

1. «Арарат» 13 игр 35 очков

2. ФК «Рязань» 13 игр 23 очка

3. «Металлург» 13 игр 23 очка

4. «Динамо-Брянск» 13 игр 22 очка

5. «Торпедо-Москва» 13 игр 22 очка.

В этом году «рязанцы» сыграют ещё четыре матча второго круга. Первый из них 21 октября в Саратове с местным «Соколом».

Фото Александра Кащеева.