ФК «Рязань» сыграл вничью с белгородским «Энергомашем»

ФК «Рязань» 14 октября на стадионе «Спартак» сыграл вничью – 1:1 – с белгородским «Энергомашем» в домашнем матче ФОНБЕТ Первенства ПФЛ России (группа «Центр).
Поединок хозяева поля провели в таком составе: Правкин, Лабзин, Мещеряков (Барков, 75), Коляев (Сапельников, 57), Шахназаров (Корольков, 79), Ваганов, Абовня, Скляров (Маричев, 26), Кулешов (Сентюрин, 46), Ващенко, Елисеев.
Гости начали игру с места в карьер, открыв счёт уже на первой минуте встречи. Через десять минут Сергей Правкин в красивом прыжке вытащил мяч из угла ворот.
Постепенно хозяева приспособились к сопернику, запал гостей иссяк и игра пошла на равных. На 38-й минуте отличный момент, чтобы отыграться, упустил Владислав Мещеряков. То, что не удалось «рязанцам» сделать в первой половине встречи, удалось во второй. На 59-й минуте Артур Шахназаров пробил штрафной, Мартун Абовян из «пятачка» в районе 11-метровй отметки головой переправил мяч в сетку.
В концовке матча инициативой владели «рязанцы», создав несколько хороших моментов для взятия ворот, но счёт так и не изменился.
Результаты других матчей, сыгранных 14 октября:
ФК «Калуга» - «Строгино» (Москва) 1:0
«Химик» (Новомосковск) - «Сокол» (Саратов) 2:2
«Торпедо-Москва» - «Сатурн» (Раменское) 0:0
«Зенит» (Пенза) - «Металлург» (Липецк) 3:3
«Динамо-Брянск» - «Зоркий» (Красногорск) 2:0
«Арарат» (Москва) - «Ротор-Волгоград -2» 2:0.
Матчем с «Энергомашем» ФК «Рязань» завершил первый круг первенства.
Первая пятёрка команд группы «Центр» выглядит так:
1. «Арарат» 13 игр 35 очков
2. ФК «Рязань» 13 игр 23 очка
3. «Металлург» 13 игр 23 очка
4. «Динамо-Брянск» 13 игр 22 очка
5. «Торпедо-Москва» 13 игр 22 очка.
В этом году «рязанцы» сыграют ещё четыре матча второго круга. Первый из них 21 октября в Саратове с местным «Соколом».
Фото Александра Кащеева.