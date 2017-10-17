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Главная страница / Рязанские новости / 17 октября 2017 года
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Рязанцы убрали во время субботника 130 кубометров мусора

09:11 / Актуально
Автор фото: Вячеслав Астафьев | Рязанцы убрали во время субботника 130 кубометров мусора
Фото: Вячеслав Астафьев.

На уборку рязанских улиц, скверов и парков в рамках месячника по благоустройству вышли более 400 человек – работники муниципальных предприятий «Водоканал», «РМПТС», «Автоколонна 1310», «Управление Рязанского троллейбуса», «Дирекция благоустройства города», а также сотрудники администрации города, префектур и управляющих организаций, студенты и преподаватели вузов.

По данным управления благоустройства города, всего в ходе субботника с территорий города было вывезено около 130 кубических метров мусора. Рязанцы, неравнодушные к облику родного города, привели в порядок шесть площадок – зеленую зону от улицы Западная вдоль Московского шоссе до 2-го Мервинского проезда, Славянский проспект, лесополосу на улице Нахимова в микрорайоне Южный, участок от улицы Покровская до трассы М5 «Урал», территорию городского леса в Солотче и зеленую зону вдоль ручья Быстрец.

При технической поддержке муниципальных предприятий и одной из строительных компаний было вывезено порядка 130 кубических мусора – около 90 кубометров твердых бытовых и 40 кубометров древесных отходов.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 16 октября 2017 года
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