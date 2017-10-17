На Куйбышевском шоссе Рязани приступают к изъятию участка старой теплотрассы

С тем, как идут работы на объекте, ознакомился исполняющий обязанности главы администрации Рязани Сергей Карабасов.

В настоящее время завершена прокладка и переврезка теплотрассы, новый участок трубопровода протяженностью 800 метров подключен по постоянной схеме и обеспечивает стабильный режим подачи тепла абонентам. Следующим этапом реализации проекта капремонта станет изъятие участка старой теплотрассы, пролегающей под телом дороги.

Для проезда остаются три полосы движения (две – по направлению из города и одна – по направлению в город). Это может вызвать некоторое затруднение движения автомобилей по Куйбышевскому шоссе, поэтому Сергей Карабасов поставил исполняющему обязанности заместителя главы администрации Владимиру Луканцову задачу -обеспечить на период с 16 по 20 октября бесплатный проезд автомобилей через путепровод в районе поселка Соколовка во избежание транспортных заторов. Объехать ремонтный участок дороги можно также через микрорайон Южный и улицу Черновицкая, кстати, время в пути за счет того, что эта дорога загружена незначительно, увеличится всего на несколько минут.

Сроки выполнения работ подрядчик затягивает и, по словам Сергея Карабасова, к нему будут приняты соответствующие меры. Что касается окончательной сдачи объекта в эксплуатацию, то произойдет это предположительно в конце ноября текущего года. После окончания работ на дороге и прилегающей к ней территории будет обеспечено благоустройство.