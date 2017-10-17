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Главная страница / Рязанские новости / 17 октября 2017 года
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Льговский ДК Рязанского района капитально отремонтировали по федеральному проекту «Местный Дом культуры»

09:36 / Культура
В минувшую субботу в рамках празднования 810-летия села Льгово после реконструкции для сельчан открыли местный Дом культуры
Автор фото: Вячеслав Астафьев | Льговский ДК Рязанского района капитально отремонтировали по федеральному проекту «Местный Дом культуры»
Фото: Вячеслав Астафьев.

Люди пришли на праздник и не узнали свой ДК, в котором еще весной протекала крыша, а находиться внутри здания было опасно. Кровля теперь, по данным предприятия-изготовителя, прослужит без ремонта от 30 до 50 лет. Солнечные лучи разрушительного воздействия на нее не окажут. Преобразились лицевой и боковой фасады здания, обновлена входная группа, на полах положена нескользящая плитка.

На открытие Дома культуры собрались жители не только Льгова, но и соседних сел. В Льговском сельском поселении постоянно живут более 2,5 тысячи человек, так что «очаг культуры» очень востребован. Пришедшие на праздник сельчане получили подарки от администрации Рязанского района, а депутат областной думы Николай Митрохин передал для Дома культуры часть личных сбережений – на покупку сценических костюмов для самодеятельных артистов и приобретение новой звукоусиливающей аппаратуры.

Как сказал начальник отдела культуры и туризма администрации Рязанского района Игорь Дрожжевкин, в районе более 70 процентов Домов культуры - в хорошем состоянии. Озабоченность вызывали здания в трех селах. Во Льгово теперь проблема решена, в Екимовке Дом культуры ремонтируют, используя возможности муниципального и местного бюджетов. Остается ДК в Листвянке, в котором ремонта не было более 50 лет. Листвянский Дом культуры предложен в программу ремонта следующего года по проекту партии «Единая Россия» - «Местный Дом культуры». Утверждение проекта состоится в декабре в Министерстве культуры Российской Федерации.

По словам директора областного научно-методического центра народного творчества и координатора федерального проекта «Местный Дом культуры» в регионе Елены Шаповской, в 2017 году в области было запланировано отремонтировать по федеральной целевой программе шесть Дворцов и Домов культуры. На реализацию проекта «Местный Дом культуры» в этом году Рязанская область получила из федерального бюджета 27 миллионов рублей. С учетом средств, выделенных из регионального, муниципальных и местных бюджетов, получилось больше 50 миллионов рублей. На эти средства уже отремонтированы Дома культуры в Скопин и поселке Кораблино, Рыбновском и Михайловском районах, селе Льгово Рязанского района. Осталось завершить работы в Спасском Дворце культуры.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 16 октября 2017 года
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