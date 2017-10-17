Дубль «Рязани-ВДВ» на своем поле не смог противостоять тамбовской «Академии футбола»

Дублирующий состав ЖФК «Рязань-ВДВ» 15 октября на стадионе «Спартак» в домашнем матче первенства России по футболу среди женских клубов и команд Первого дивизиона (зона «Юг») проиграл с крупным счётом 0:4 лидеру турнира – «Академии футбола» из Тамбова

Встречались лидеры зонального турнира по набранным очкам, но гости заметно превосходили юных «десантниц» и по возрасту, и по опыту, и по скорости ведения игры.

– «Академия футбола» – одна из сильнейших команд в нашей зоне. Тамбовчанки планировали играть в Высшем дивизионе, но что-то не срослось. У команды очень хороший подбор игроков, – рассказывает о сопернике главный тренер «Рязани-ВДВ-д» Владимир Спиридонов.

Гостьи сразу завладели инициативой в матче и за полчаса игры не без помощи грубых ошибок игроков обороны хозяек забили три безответных мяча в ворота юных «десантниц». Могли забить и четвертый, но один «железный» мяч из наших ворот ценой травмы колена в падении вынесла Евгения Фокина.

Во втором тайме «десантницы» сыграли более собранно, но один гол в свои ворота пропустили.

В первенстве-2017 дублю «десантниц» предстоит провести ещё одну встречу: 21 октября на своём поле наша молодежка сыграет с командой «КПРФ-Русичи» (Орел).

Фото Александра Кащеева